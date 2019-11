Stefano De Martino, Littizzetto stuzzica: “Ti risposi?”. Ecco la sua risposta

Stefano De Martino ospite a Che tempo che fa. Littizzetto lo stuzzica, ci sarà il matrimonio bis con Belen Rodriguez?

Domani sera su Rai 2 andrà in onda l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile e per questo motivo Stefano De Martino, questa sera, è stato ospite a Che tempo che fa. Durante l’intervista, l’ex ballerino ha ripercorso la sua carriera così ricca di cambiamenti e tanti successi. Come Fabio Fazio stesso ha osservato, il marito di Belen ha solo 30 anni ma ha già 10 anni di carriera alle spalle. Il che è un ottimo traguardo. Stefano si è soffermato a parlare di quella che è la sua passione principale: il ballo. Per esercitare la professione di ballerino, Stefano De Martino ha dovuto fare grossi sacrifici. Per esempio, per pagarsi le lezioni si è trovato un lavoro in un negozio di frutta che, almeno, gli permetteva di studiare negli orari giusti.

Stefano De Martino: “Amici? La mia ultima chance”

“A quell’epoca i miei coetanei facevano i camerieri ma io, a causa degli orari, non potevo farlo. – ha raccontato a Che tempo che fa – quel lavoro era per me un comodo compromesso“. In seguito, sono tante le difficoltà che ha dovuto affrontare, per questo motivo il programma Amici (che poi gli ha portato fortuna) è stato per lui l’ultima chance. Se non ci fosse riuscito, probabilmente, De Martino avrebbe abbandonato per sempre il suo sogno di ballare. Per non parlare dei pregiudizi che, qualche anno fa, si creavano intorno ai ragazzi che decidevano di diventare danzatori. “Io avevo 10 anni quando ho cominciato a fare danza, ed era comunque una scelta un anomala. Mio padre era un ballerino, e a quei tempi lavorava al Teatro San Carlo di Napoli, ed ha remato contro di me. Diceva ‘la vita d’artista non te la consiglio, sarà una vita di sacrifici e non farai nulla con la danza’. Io invece insistevo perché volevo farlo”, ha ricordato Stefano. Certo è che è stato molto forte, sin da bambino.

Littizzetto: “Ti risposi?”, la risposta del conduttore

Alla fine dell’intervista, è poi entrata in studio Luciana Littizzetto che, quando ha sentito parlare di Belen Rodriguez, ha incalzato il conduttore di Stasera tutto è possibile con una simpatica domanda: “Ma ti risposi?”. “No, ho già dato”, ha risposto Stefano che poi ridendo ha concluso: “Perseverare è diabolico”. Quindi nessun matrimonio bis in vista.