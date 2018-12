Stefano De Martino, Capodanno con Paola Di Benedetto: Gilda l’ha dimenticato

Stefano De Martino passa il Capodanno in compagnia di Paola Di Benedetto: Federico Rossi non ci sarà? Il gossip impazza

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto pare passeranno il Capodanno insieme quest’anno. A rivelarlo è stato oggi il settimanale Chi. Prima che qualcuno possa farsi strane idee, però, spieghiamo subito come stanno le cose. L’ex Madre Natura, attualmente fidanzata con Federico Rossi (cantante del duo Benji e Fede), è molto amica della sorella di Stefano. Paola, dunque, in vacanza non andrà sola con De Martino ma in compagnia. Non è chiaro, almeno per il momento, se al gruppetto si unirà anche Federico. Il cantante la notte di Capodanno sarà a Bari perché tra i protagonisti di Capodanno 5 (in onda su Canale 5 l’ultimo dell’anno). Raggiungerà dopo Paola? O non lo farà? Staremo a vedere.

Stefano De Martino resta single: Gilda Ambrosio di nuovo innamorata (ma di un altro)

Sempre nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, nell’ultimo numero in edicola, si è parlato anche di Gilda Ambrosio. L’influencer pare aver voltato pagina dopo Stefano De Martino. Chi è l’uomo che le ha rubato il cuore? Si chiama Mare e sembrerebbe essere un modello. De Martino invece, dopo aver provato a far funzionare di nuovo le cose con Belen, rimane single. Con la Rodriguez, quindi, nessun ritorno di fiamma. Le cose non sono andate come tutti i fan della coppia speravano e i due, per il momento, pare non siano intenzionati a rimettersi insieme.

Belen Rodriguez single o fidanzata? La mamma smentisce ogni gossip ma sul web impazza il video in compagnia di Iannone

Belen Rodriguez, per quel che sappiamo, al momento pare non stia frequentando nessuno. A confermare questa versione dei fatti, proprio recentemente, è stata anche la mamma con un commento su Instagram. Sui social, però, nelle ultime ore sta impazzando un video trapelato qualche giorno fa dove è possibile vedere la Rodriguez in compagnia di Andrea Iannone. I due, tuttavia, di essere rimasti in buoni rapporti dopo la rottura non l’hanno mai negato. Che sia solo una semplice amicizia tra ex la loro?