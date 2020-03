Stefano De Martino in confidenza, la quarantena con Belen: “Liti in calo”

Belen e Stefano, come procede la quarantena? Il ballerino confessa tutto durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni

Stefano De Martino è stato il protagonista dell’ultima diretta di Tv Sorrisi e Canzoni. Ovviamente ha spiegato come sta trascorrendo la sua quarantena con Belen e Santiago, ma ha anche speso qualche parola sui programmi televisivi che lo vedono protagonista, come Made in Sud. Quando ritornerà in onda? Il ballerino e conduttore ha risposto a questa e ad altre domande, sbottonandosi più del solito. La loro quarantena sta procedendo per il verso giusto e Santiago sembra aver preso bene la chiusura delle scuole.

Litigi Stefano e Belen: “Sono diminuiti… vediamo però quanto dura”

Ecco dove si trovano attualmente Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Abbiamo sempre detto che la cosa più preziosa è il tempo. E ora ne abbiamo abbastanza. Io adesso mi trovo a Milano con Belen e Santiago”. Sono diminuiti i litigi con Belen (che recentemente ha sorpreso parlando di Barbara d’Urso): “Al momento questa convivenza coatta funziona – ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni –. Ora non puoi aprire la porta per andartene quando si litiga, quindi siamo settati in un altro modo. Sono diminuite le piccole discussioni. Le liti sono in calo. Vediamo però quanto dura… Sono passati solo 15 giorni!”.

Santiago De Martino, la reazione positiva alla quarantena

E Santiago come ha reagito a questa quarantena? “Paradossalmente la condizione di mio figlio è meno complicata. Lui è un bambino molto felice. Questa quarantena vuol dire chiusura delle scuole. Si crea in casa un nuovo ecosistema, un nuovo mondo che ha i suoi equilibri. Lui studia a casa, fanno lezione tramite un’app. Abbiamo nuovi ritmi che prima non avevamo per via della vita frenetica. Questa è una cosa bella”.

Made in Sud, Stefano De Martino confessa: la data d’inizio ancora non c’è

Capitolo “televisione”. Quando riprenderà Made in Sud? “Per il momento siamo in standby”. E ha confessato che non ama rivedersi in video: “Riesco a vedere solo i difetti, ecco perché amo le dirette. Come è andato è andato. Quando c’è qualcosa di mio in replica, ho l’orecchio rivolto alla televisione ma faccio altro”.