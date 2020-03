Belen piomba su Barbara d’Urso: l’affondo, riemergono le ruggini

Belen Rodriguez piomba su Barbara d’Urso: l’affondo, riemergono le ruggini

Altre scintille tra Belen Rodriguez e Barbara d’Urso. Lo scontro tra le due big non è certo una novità: non è infatti un mistero che le due donne non si stiano un granché simpatiche, per usare un eufemismo. In passato sono emerse diverse ruggini. Oggi la showgirl argentina torna ad affondare sulla conduttrice in forza a Mediaset. Nel mirino la tv che lei propone. La compagna di Stefano De Martino si è pronunciata durante una diretta su Instagram.

Belen: “Tv Barbara d’Urso? Tutte cose circensi”

Ad accendere la miccia sono state alcune domande dei fan rivolte a Belen durante una diretta social. La bellezza conta molto in tv? Questo il quesito posto all’argentina, la quale ha preso la palla al balzo portando l’argomento sulle trasmissioni d’ursiane di Canale 5: “Diciamo che è spettacolo, quindi anche la ‘non bellezza’ potrebbe fare spettacolo. Infatti ci sono alcuni programmi come quelli di Barbara d’Urso, ad esempio, che sono un po’ circensi come tipologia. Dove arriva l’uomo gatto, l’uomo deturpato dalla chirurgia plastica, la donna che si è rifatta il sedere, tutte cose circensi, goliardiche. Quindi anche la non bellezza fa spettacolo”. Dichiarazioni che non sorprendono. D’altra parte che la tv di Barbara non piaccia per nulla alla Rodriguez è cosa nota. Lo testimoniò anche la ‘diserzione’ di Cecilia e Jeremias nei salotti della d’Urso dopo l’avventura al Grande Fratello Vip 2. E all’epoca Barbarella, facendo uno strappo alla sua personale regola di non replicate ai suoi detrattori, disse delle paroline molto pungenti…

Barbara d’Urso: “Io faccio il 22 per cento di share anche senza i fratelli Rodriguez”

“Io faccio il 22 per cento di share anche senza i fratelli Rodriguez”, dichiarava Barbara durante una diretta tv dopo il GF Vip 2, con chiaro riferimento al no ricevuto alle ospitate da parte di Cecilia e Jeremias (in molti sono sicuri che ci fosse anche lo zampino di Belen sulla scelta dei fratelli). Insomma, ci risiamo: gli attriti non sono per nulla appianati tra Belencita e Barbarella. E pare che, almeno nel futuro prossimo, non si risolveranno con una stretta di mano.