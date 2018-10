Domenica In, salta l’intervista di Mara Venier a Belen Rodriguez: c’è lo zampino di Barbara d’Urso? L’indiscrezione

Lo scontro tra Barbara d’Urso e Mara Venier, secondo quanto riportato oggi nell’ultimo numero di Chi, sembrerebbe essersi esteso anche lontano dalle luci della ribalta. Secondo il giornale di Alfonso Signorini, nello specifico, a Domenica In avrebbe dovuto presto partecipare Belen Rodriguez che, dopo Stefano De Martino, avrebbe concesso anche lei la sua intervista all’amica Mara Venier. All’ultimo momento però, stando alla versione sostenuta dal settimanale, l’ospitata della showgirl argentina sarebbe saltata. Il motivo? Potrebbe esserci lo zampino di Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso e Mara Venier, scontro ancora aperto? Belen Rodriguez contesa

Una lotta senza esclusione di colpi parrebbe stare continuando a coinvolgere Mara Venier e Barbara d’Urso in questi giorni. Secondo la rubrica Chicche di Gossip di Chi, difatti, “Le punzecchiature” starebbero andando avanti. “La conduttrice di Domenica In aveva già chiuso, per una delle prossime puntate, l’ospitata nel suo programma di Belen Rodriguez, con cui è amica e ha lavorato per anni a Tu sì que vales” è stato infatti scritto “Ma improvvisamente è arrivato lo stop da Mediaset. Stop in difesa di Domenica Live?”.

Domenica In, Stefano De Martino apre il suo cuore a Mara Venier: le dolci parole su Belen Rodriguez commuovono il pubblico

Decisamente apprezzata è stata domenica pomeriggio l’intervista fatta da Mara Venier a Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici, infatti, a Domenica In ha aperto il suo cuore e, durante la lunga chiacchierata con la conduttrice, ha speso parole d’affetto e d’orgoglio nei confronti del piccolo Santiago e della sua ex moglie Belen. “Sono felice per un motivo” ha dichiarato Stefano De Martino “Perché ho dato la madre migliore che mio figlio potesse avere”. Parole queste che hanno commosso tutti in studio e conquistato il pubblico da casa.