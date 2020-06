Stefano De Martino, segnali distensivi verso Belen: like, motivi e ‘strategia’

Stefano De Martino, spuntano segnali distensivi nei confronti di Belen: cosa si nasconde dietro ai like

Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano a essere chiacchieratissimi per via della loro burrasca sentimentale. La coppia è lontana ormai da diverse settimane. Giorni di pensieri e riflessioni, che andranno poi a condensarsi facendo prendere alla modella e al danzatore una scelta definitiva: proseguire o troncare. Nel frattempo, sono giunti i primi segnali di disgelo. A lanciarli De Martino, via social, su Instagram, dove ha ricominciato a piazzare dei like all’argentina. Dietro ai ‘Mi piace’, però, sembra che ci siano dei motivi ben precisi e soprattutto dei soggetti: oltre a Belencita, il figlio Santiago. Eh sì, perché Stefano ha fatto piovere i ‘like’ solo agli scatti che ritraggono la mamma e il bambino.

Stefano e i ‘Mi piace’ per Santiago e mamma Belen

Insomma, Stefano si muove, anche sui social. Certo non è passato inosservato che i suoi apprezzamenti ‘digitali’ siano giunti soltanto a quegli scatti in cui c’è Santiago e non a quelli prettamente personali di Belencita. Dall’altra parte tali gesti possono essere letti come dei segnali di distensione. Naturalmente si tratta di piccoli movimenti social e non di fatti concreti e più pregnanti. Non ci si scordi però che nell’epoca 4.0, dove tutto viaggia alla velocità della luce sulle piattaforme web (compresa l’esternazione dei sentimenti), quel che appunto passa in rete non è per nulla da sottovalutare. D’altronde i profili social, per dirla alla maniera dei sociologi e degli studiosi dei media, non sono che un ‘prolungamento della personalità’ e dicono molto degli utenti e del loro agire.

Stefano De Martino dimagrito

Da ricordare anche che quando Stefano e Belen hanno ricominciato a riavvicinarsi, ricucendo il matrimonio, proprio via social erano giunti i primi cenni che hanno spinto a pensare a un clamoroso ritorno di fiamma – che poi si è puntualmente verificato. Chissà se anche stavolta, dietro ai gesti di Stefano, c’è una ‘strategia’, un messaggio subliminale nei confronti della compagna. Non resta che attendere l’evoluzione della vicenda che al momento appare alquanto nebulosa. Ciò che invece non è nebuloso è l’aspetto mutato di De Martino che è parecchio dimagrito in queste settimane come si è potuto notare nella sua ultima apparizione a Domenica In. A quanto pare le pene d’amore sono meglio di una dieta.