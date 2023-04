Seconda festa di compleanno per l’ometto di casa Rodriguez-De Martino che, nel pomeriggio di ieri domenica 23 aprile, ha ri-festeggiato i suoi 10 anni. Il figlio di Belen e Stefano, che ha compiuto gli anni lo scorso 9 aprile, aveva già celebrato con la famiglia a Napoli ma la mamma e il papà hanno voluto regalargli anche un party con tutti i suoi amici e compagni di scuola a Milano. Unica nota ‘stridente’ l’assenza di Stefano, che in molti hanno notato e che ha fatto pensare a più di qualcuno che ci sia in corso una crisi tra il conduttore e la moglie.

Festa a tema “Basket” per Santiago

Tutti i dettagli della festa sono stati svelati dalla zia Cecilia Rodriguez, che condivide con il nipotino un legame davvero speciale. Dalle immagini postate su Instagram dalla modella, assente durante i primi festeggiamenti per il compleanno di Santiago, si notano i palloncini e le decorazioni scelte per il party. Tutto a tema Basket: lo sport preferito del festeggiato, ripreso mentre gioca felice con gli amici e soffia le candeline sulla torta in compagnia della madre e della sorellina Luna Marì.

Presenti alla festa anche il compagno di Cecilia, Ignazio Moser, il padre Gustavo e la madre Veronica. Unico grande assente Stefano De Martino. Che ci sia nuovamente aria di crisi tra i due genitori? Difficile, dati i numerosi post condivisi negli scorsi giorni che ritraggono la coppia felice e dopo la smentita di una crisi arrivata dalla stessa Belen a le “Iene”. Il web è insorto e tutti stanno cercando di capire come mai Stefano fosse assente al compleanno del figlio.

La suocera difende De Martino

A rispondere alle critiche mosse al conduttore ed ex ballerino di Amici, è stata la suocera di De Martino. Veronica Cozzani infatti ha zittito una volta per tutte gli haters, facendo intendere che dietro l’assenza del padre di Santiago non si nasconde alcuna crisi famigliare. “Stefano lavora in teatro! Per quello che abbiamo fatto il compleanno anche a Napoli!”. Queste le parole con le quali la Cozzani ha risposto alle domande dei followers.

Stando alle parole della mamma di Belen, sono stati i numerosi impegni lavorativi di De Martino a impedirgli di essere presente al party di compleanno del figlio, motivo per il quale era già stata fatta una festa a Napoli. Infatti, il conduttore di Bar Stella, che riprenderà domani 25 aprile su Rai 2, è attualmente in tour con il suo spettacolo “Meglio Stasera!Quasi one man show”.