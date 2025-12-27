Stefano De Martino “ammazza” il gossip su Rocio: gesto eclatante per Bova

Stefano De Martino, nei giorni scorsi, si è ritrovato di nuovo al centro del gossip del Bel Paese. Tutta colpa del magazine “Diva e Donna” che lo ha immortalato mentre stava uscendo da casa sua di notte. Dal portone dello stesso palazzo, in quelle stesse ore, è uscita anche Rocío Muñoz Morales. Se uno più uno fa due… Non a caso la cronaca rosa nostrana ha sussurrato di una notte bollente tra le due star. Per mettere a tacere le voci, il conduttore campano avrebbe deciso di architettare una mossa che coinvolgerebbe Raoul Bova, ex dell’attrice spagnola. A che cosa ha pensato? Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha sostenuto che il timoniere di Affari Tuoi, per la puntata speciale del quiz show in onda all’Epifania, vorrebbe a tutti i costi tra gli ospiti il divo romano.

La mossa di Stefano De Martino per mettere a tacere il gossip su Rocío Muñoz Morales

Il 6 gennaio De Martino sarà alla guida dello speciale Epifania di Affari Tuoi. Nel corso della serata ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026. “Stefano ha voluto fortemente tra i suoi ospiti Raoul Bova, proprio per ribadire ancora di più le distanze da Rocío”, ha riferito Parpiglia che ha poi aggiunto che, oggi, il gossip che vede coinvolti Stefano e Morales non ha più senso, a differenza del passato, in quanto non ci sarebbe in corso alcuna frequentazione. In altre parole, secondo il giornalista, qualcosa tra l’iberica e il campano ci potrebbe essere stato, ma non in questo periodo.

Per quel che riguarda l’invito di Bova nel popolare programma di Rai 1, sarebbe stato organizzato da De Martino anche con l’intento di seppellire il vociferare sul suo conto e su quello di Rocío. Tra l’altro, oggi, Stefano farebbe coppia con Gilda Ambrosio. I due si conoscono da anni e sono stati paparazzati in diverse occasioni in atteggiamenti affettuosi.

Nessuno dei diretti interessati ha mai spiegato dettagliatamente quale sia la natura del loro legame. Sempre Parpiglia, di recente, ha spiegato che il conduttore campano ha passato il Natale con la stilista, sostenendo che a oggi i due sono a tutti gli effetti una coppia.