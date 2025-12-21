Rocío Muñoz Morales a Verissimo, rivelazioni sorprendenti su Raoul Bova e Stefano De Martino

Rocío Muñoz Morales ha fatto tappa a Verissimo per presentare il suo libro “La vita adesso”. Inevitabilmente si è anche parlato della separazione con Raoul Bova. Inoltre, la padrona di casa Silvia Toffanin, indirettamente, le ha chiesto del gossip circolato nei giorni scorsi. Si è sussurrato di una notte di fuoco che l’attrice iberica avrebbe trascorso con Stefano De Martino. La voce si è fatta tambureggiante dopo che il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto in cui si vedono Rocío e l’ex marito di Belen Rodriguez uscire in piena notte, a orari diversi, dalla casa di lui. La conduttrice non ha domandato espressamente all’ospite del timoniere di Affari Tuoi. Però, in maniera furba, ha voluto sapere come vada oggi, in generale, con l’amore. Da parte della 37enne è arrivata una risposta piuttosto curiosa.

Verissimo, Rocío Muñoz Morales su Raoul Bova

A Verissimo sono stati letti alcuni passaggi del libro “La vita adesso“. In particolare, quelli in cui si parla di tradimenti: “Non è vero che si capisce subito un tradimento […] Non è vero che chi c’è dentro sa che la sua storia sta per finire […] Tu e tuo marito, di colpo due estranei”. Toffanin ha poi invitato l’ospite a commentare quanto da lei stessa scritto.

“Io non avevo sentori, zero. Ho fatto una scelta molto ponderata dentro il mio cuore. Ho scelto il silenzio. E sarà così anche in futuro. Posso dire che per me è stato un momento difficile. Mi sono scoperta forte, più di quel che pensavo. Mi hanno dato molta forza anche le mie figlie”, ha dichiarato la 37enne circa la fine della relazione con Bova. Piccola, anzi grande obiezione: Morales ha ribadito di volere mantenere il silenzio sui dettagli relativi alla rottura, lasciando intendere di aver preso tale decisione dopo averci a lungo pensato.

Bova ha dato una versione un po’ differente pochi giorni fa, facendo sapere che, quando ha raggiunto un’intesa con l’ex compagna sulla separazione, ha voluto inserire una clausola contrattuale in cui è stato messo nero su bianco che entrambi si impegnano a non riferire i dettagli inerenti al loro addio. In altre parole, sarebbe stato il divo a proporre la linea del silenzio, che è poi stata accettata da Rocío.

Tornando all’intervista a Verissimo, l’attrice iberica ha aggiunto: “Mi sono capitate cose che mi hanno ferito. A oggi penso di aver vinto la sola battaglia che andava combattuta, quelle per le mie figlie Luna e Alma. Oggi le guardo e le vedo sorridere, per loro va tutto bene”. Spazio poi a parole piuttosto sorprendenti per l’ex Bova, con il quale attualmente avrebbe rapporti civili e distesi:

“Suo papà sarà il suo papà per sempre. E va bene così. Proverò con tutte le mie forze ad avere un rapporto di rispetto e correttezza con lui. Gli auguro il meglio e gli auguro che le persone che ha vicino ora gli vogliano bene come glielo ho voluto io. Rimpianti? No, sono molto serena”.

Il gossip su Stefano De Martino e il discorso di Morales

“Vado in analisi da un po’ di tempo, da quando mio papà è mancato. Ho l’appuntamento fisso con la mia psicologa alle 12 di ogni martedì. Mi aiuta. Solo chi si mette in discussione, evolve e cresce”, ha confessato sempre Rocío a Silvia Toffanin. Quest’ultima ha poi voluto sapere “come va l’amore oggi”.

Come si diceva, impossibile non ricollegare la domanda al gossip degli ultimi giorni che ha coinvolto Stefano De Martino. “Io non chiudo le porte all’amore, ma ora ho altre priorità. Poi voglio accogliere i regali che la vita ha in serbo per me”, la risposta curiosa di Morales. L’attrice non ha detto di essere single o di non avere alcun tipo di legame con un ‘lui’. Si è limitata a sottolineare che ha altre priorità. In altre parole, una smentita a metà.