Stefano De Martino e l’amante che non c’è. L’equivoco su Valeria Graci. Qualcuno ha preso una grossa cantonata, ecco perché

Da quando è scoppiata la crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il gossip ha cominciato a ricamare attorno alla coppia scenari più o meno attendibili. Finora i diretti interessati hanno solamente confermato che stanno trascorrendo un periodo per nulla roseo. Tutto il resto – presunti tradimenti e faide familiari – sono stato frutto di ricostruzioni giornalistiche che non hanno trovato alcun fondo certo di verità. Nulla in confronto alla cantonata che si sono prese alcune agenzie stampa nelle ultime ore. Qualche addetto ai lavori ha insinuato in modo indiretto (ma non troppo) che forse si sarebbe fatta viva la presunta amante del danzatore campano. Peccato che chi ha messo la pulce nell’orecchio sul tema abbia preso un clamoroso abbaglio. Ma si proceda con ordine perché la questione è alquanto esilarante…

De Martino, la battuta di Valeria Graci scatena un gossip che non ha né capo né coda

L’ultimo post Instagram di De Martino ha raccolto centinaia di commenti da parte dei fan. Tra questi ne è spuntato uno di Valeria Graci, nota comica e conduttrice televisiva che conosce Stefano. L’artista, evidentemente in un clima spassoso, ha scritto goliardicamente al compagno di Belen di “smetterla di mandarle messaggi subliminali”. “Sono già impegnata”, la chiosa tutta da ridere della Graci. Qualcuno però non ha ben afferrato (o non ha voluto afferrarla?) l’ironia dell’intervento. Da qui il proliferare di congetture alquanto strampalate. Ebbene, per fugare ogni equivoco è bene specificare una volta di più che dietro a quel commento zeppo di sana ironia c’è Valeria che, a quanto risulta, non dovrebbe essere proprio l’amante del napoletano. Evidentemente qualcuno reputa ciò possibile. Evviva il fantagossip!

Stefano e Belen torneranno insieme?

Il periodo nero vissuto da Stefano e Belen Rodriguez è ormai cosa conclamata. Resta ora da capire se la coppia riuscirà a superare la burrasca sentimentale in corso oppure se tornerà a dividersi definitivamente. E pensare che prima che scattasse la quarantena imposta dal coronavirus si parlava di progetti a lungo termine e di un secondo figlio in arrivo per il danzatore e la modella argentina.