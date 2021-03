Stefano De Martino ad Amici 20: la decisione sul Serale della De Filippi

Come ogni anno torna puntale il Serale di Amici 20. Un appuntamento ormai fisso di Canale 5 che completa la serie di trasmissioni con cui Maria De Filippi domina la televisione. Dopo l’ultima puntata di C’è Posta Per Te, che andrà in onda sabato 13 marzo 2021 in prima serata, la fase finale di Amici 20 è alle porte. La serata prescelta anche quest’anno è quella del sabato. La prima puntata andrà in onda il 20 marzo 2021. Una stagione, quella di quest’anno, che prevede l’emissione di nove appuntamenti e che porterà il talent show più longevo del piccolo schermo a coprire il sabato sera della rete ammiraglia del Biscione fino a metà maggio.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il regolamento di gara che continua a subire, edizione dopo edizione, stravolgimenti e trasformazioni. Potrebbero tornare la divisione in due squadre e i due direttori artistici. L’altra supposizione è che, come lo scorso anno, gli allievi si sfidano tra loro in un tutti contro tutti. Ma niente è scontato perché Maria De Filippi potrebbe avere qualche asso nella manica da giocare.

Ancora da confermare i nomi dei giudici del Serale di Amici 20. Stefano De Martino farà ritorno nel programma? Il portale 361Magazine ha svelato questa grande novità. La padrona di casa avrebbe scelto il conduttore di Stasera Tutto è Possibile come uno dei giurati che parteciperanno alla ventesima edizione di Amici. Per lui sarebbero previsti otto presenze su nome al Serale. Amici di Maria De Filippi è stato il trampolino di lancio per Stefano De Martino.

Concorrente della nona edizione, venne eliminato in semifinale e si classificò primo tra i ballerini. L’anno successo divenne ballerino professionista fino al 2015 quando iniziò a condurre il daytime per tre anni. Dal 2019 è diventato volto di punta del secondo canale della Tv di Stato. A lui, infatti, sono stati affidati programmi importanti in prima serata come Made in Sudi, Stasera Tutto è Possibile, La Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro.

Arriveranno anche Tommaso Zorzi, Alessandra Amoroso e Michele Bravi? Non è un segreto che la De Filippi abbia un debole per quest’ultimi due talenti della musica. Per lo stesso motivo una poltrona potrebbe essere riservata per Sabrina Ferilli. L’attrice ha già preso parte a molte edizioni dello show.