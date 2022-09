Stefano De Martino a Venezia 79 senza Belen: perché è invitato

Stefano De Martino ha ufficialmente fatto pochissime ore fa capolino al Festival di Venezia, che nel 2022 celebra la sua 79° edizione. L’ex concorrente di Amici è sbarcato al Lido in mattinata, elegantissimo, dopo essere arrivato nella serata di ieri nella splendida città veneta, come ha raccontato via Instagram Stories.

Sul social, lo scorso 31 agosto, De Martino ha pubblicato prima di tutto un’immagine molto suggestiva dalla terrazza dell’hotel dove è alloggiato, con una vista davvero mozzafiato sulla laguna veneta. Successivamente, il conduttore campano ha svelato il motivo per cui sarà presente al Festival: come molte altre celebrità, infatti, Stefano De Martino non è stato invitato alla kermesse per motivi, per così dire, “cinematografici”, ma in veste di influencer. Per chi si stia chiedendo dunque il motivo per cui De Martino è al Festival di Venezia sappiate che il ballerino è lì presente in qualità di ambassador per il brand Lexus, che sta per l’appunto sponsorizzando via Instagram.

Prima di arrivare a Venezia Stefano De Martino aveva scritto su Instagram: “Sono tornato e nella cassetta della posta ho trovato questo, un biglietto anonimo per me: “Ci vediamo a Venezia, vieni mascherato”. A Venezia. Mascherato. Ok!”. La “maschera” che alla fine ha indossato è di tutto rispetto: sul tappeto rosso del Lido, dove è arrivato scortato dal classico taxi motoscafo, l’ex ballerino ha sfoggiato uno splendido outfit Armani.

Per l’occasione, particolarmente prestigiosa, De Martino ha deciso di puntare sulla sobrietà. Giorgio Armani ha confezionato per lui il classico smoking, scarpe nere lucide e un grande papillon per completare il look.

Stefano De Martino da solo a Venezia senza Belen: che fine ha fatto la sua compagna?

La partecipazione al Festival del Cinema di Venezia 79 è ovviamente un impegno strettamente lavorativo. Non c’è dunque motivo di “preoccuparsi” se Belen Rodriguez, con cui è tornato insieme di recente, fosse assente.

Belen, in effetti, aveva dal canto suo altri impegni molto importanti da sbrigare a Milano. Mentre il compagno arrivava al Lido, la modella accompagnava il loro primogenito, Santiago, al suo primo giorno di scuola. Ieri pomeriggio, quando Stefano de Martino era in viaggio, Belen ha inoltre passato un pomeriggio di shopping in centro, con una sosta all’Apple Store di Piazza Liberty.