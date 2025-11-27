Stefano De Martino, “48 ore di fuoco con una sua ex storica”: retroscena e dettagli

Stefano De Martino di nuovo al centro del gossip. Il conduttore di Affari Tuoi, che da qualche settimana è tornato single, avrebbe passato 48 ore di fuoco con una sua ex di recente. Questo almeno è ciò che assicura Alberto Dandolo in un articolo pubblicato sul magazine Oggi. Il giornalista ha raccontato che il volto Rai avrebbe trascorso due giorni e due notti di fila nella sua casa milanese in compagnia di Gilda Ambrosio, donna che fa parte da anni della sua vita in un ruolo difficilmente ‘categorizzabile’.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, weekend di fuoco

La love story con Caroline Tronelli non ha funzionato. De Martino è quindi tornato ‘libero’. Così, “ha passato due notti e due giorni di fila nella sua casa milanese insieme a Gilda”, scrive Dandolo che aggiunge che i due piccioncini avrebbero passato un vero e proprio “weekend di fuoco”, senza mai separarsi. “Non si può dire che Stefano sia tornato con Gilda – spiega il giornalista -, per il semplice fatto che lei non è mai uscita dalla sua vita, o almeno questo è ciò che raccontano sottovoce le persone vicine alla coppia”.

Stefano e Ambrosio non hanno fatto nulla per nascondersi in quei di Milano. Infatti sono anche apparsi assieme in alcuni locali del capoluogo lombardo. D’altra parte, non hanno niente di cui vergognarsi. Come sopra accennato, continua a essere alquanto misterioso il legame che lega il conduttore e l’imprenditrice. Si frequentano da anni. C’è chi afferma che lo facciano da “amici speciali”. La definizione di “amici speciali” è però aperta a molteplici interpretazioni.

E Ambrosio cosa pensa di tale situazione? Sempre Dandolo riferisce che “Gilda ne soffre, perché vorrebbe scrollarsi di dosso l’ambiguo ruolo di amica speciale”. Pare però che Stefano non abbia alcuna intenzione in questo momento della sua vita di impegnarsi in relazioni sentimentali e di rinunciare al suo ‘status’ di scapolo d’oro. E infatti anche il legame con Caroline Tronelli è durato poche settimane.

Stefano De Martino, le priorità sono il figlio e il lavoro

I ben informati mormorano che l’ex marito di Belen Rodriguez sia concentratissimo sul lavoro e sul figlio Santiago, che occupano quasi tutto il suo tempo. L’amore, al momento, può attendere. Certo è che i sentimenti non sempre si governano. E, a volte, quando meno ce lo si aspetta, scatta il colpo di fulmine travolgente. Chissà se arriverà a breve la donna capace di far ‘capitolare’ l’aitante conduttore di Affari Tuoi.