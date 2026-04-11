Stefano Corti rivela i motivi della rottura con Bianca Atzei: la risposta alla domanda sui tradimenti

La storia d’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti è terminata e non ci sarà alcun ritorno di fiamma, per lo meno nell’immediato: il comico e volto delle Iene, ospite a Verissimo nella puntata dell’11 aprile in onda su Canale 5, ha spiegato che la rottura con la cantante, con la quale nel 2023 ha accolto il figlio Noah Alexander, è definitiva. In questo momento, i due ex stanno cercando di trovare l’equilibrio più idoneo per il bene del piccolo. L’obiettivo, secondo quanto raccontato da Corti, è arrivare ad avere una famiglia allargata serena. Il 40enne milanese ha anche parlato del primo figlio avuto 18 anni fa, Gabriele, nato dall’avventura di una notte con una donna.

Verissimo, Stefano Corti rivela i motivi della rottura con Bianca Atzei: “Nessun tradimento”

“Come sto oggi sentimentalmente? Io e Bianca – ha raccontato il comico – stiamo attraversando un cambiamento importante, sono pochi mesi che ci siamo lasciati. Il tempo guarisce tutte le ferite. Diciamo che oggi stiamo meglio di ieri. In futuro andrà ancora meglio. All’inizio è difficile e c’è molto dispiacere nell’allontanarsi, soprattutto quando ci sono di mezzo i figli”.

“La nostra sarà una famiglia allargata bellissima e stiamo lavorando per questo obiettivo”, ha aggiunto. E ancora: “Il motivo per cui ci siamo lasciati? Non c’è stato un vero motivo. Tradimento? No, non ce ne sono stati. All’inizio di una relazione esplode un vulcano di sentimenti, poi con il tempo escono i lati spigolosi delle persone. Da ambo le parti. Se non ci si riesce ad adattare, si rischia di non andare nella direzione giusta. Probabilmente non ho lavorato abbastanza sulla coppia. Mi spiace tanto per l’idea che ho di famiglia”.

“Bianca – ha continuato – è una bellissima donna giovane, talentuosa e brava. Mi auguro che trovi un uomo che la ami più di come l’ho amata io. Oggi sono single, ma se dovesse arrivare l’amore perché no. Vorrei altri figli”.

Come Stefano Corti scoprì di essere diventato padre del suo primo figlio

Il volto delle Iene è diventato padre per la prima volta nel 2008. Nel 2007, quando aveva 21 anni, consumò una notte d’amore con una donna. A distanza di nove mesi, scoprì di essere diventato padre: