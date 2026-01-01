Bianca Atzei “cancella” Stefano Corti dall’album 2025: lui reagisce, lei lo ignora

Bianca Atzei, per salutare il 2025, ha pubblicato su Instagram un album fotografico di venti scatti, ossia una serie di istantanee dei momenti salienti dell’anno appena concluso. Completamente “cancellato” Stefano Corti. La cantante non lo ha calcolato. Infatti non è apparso in alcuna delle foto in questione. Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan e nemmeno al diretto interessato che si è fatto vivo sotto al post dell’ex compagna, sottolineando l’assenza. “Manco io nelle foto”, ha scritto la ‘iena’. L’intervento è stato commentato acidamente da alcuni follower che hanno ipotizzato che molto probabilmente l’artista sarda non lo ha voluto ricordare.

Stefano Corti “cancellato” dall’album del 2025 di Bianca Atzei

“Tu sei dall’altra parte del 2025, quella da dimenticare”, la frase velenosa di una certa Susy. “Ti ha proprio cancellato”, l’eco di un altro utente. “Sei un pirla”, ha digitato un terzo internauta. A seguire altri commenti simili. E Bianca Atzei come ha reagito? Ignorando quanto esternato dall’ex. La cantante e il conduttore sono genitori del piccolo Noah (3 anni il prossimo 18 gennaio). Sul finire della scorsa estate, si sono allontanati, lasciando di stucco i fan.

I rapporti oggi tra la cantante e il conduttore

I due, fino settembre 2025, si sono sempre mostrati affiatati, dichiarando in svariate interviste di essere innamoratissimi e complici. Che cosa sia accaduto precisamente nei mesi estivi non è stato mai svelato. Atzei, a rottura avvenuta, è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, rivelando che qualcosa si è rotto irrimediabilmente nella relazione per questioni caratteriali. Nessun accenno a eventuali tradimenti, voce sostenuta da qualche presunto ‘ben informato’ dopo che si era saputo che il rapporto era giunto al capolinea.

In particolare, la musicista 38enne aveva spiegato che aveva fatto di tutto con Corti per tentare di salvare il legame sentimentale, ma che ogni sforzo era risultato vano per via delle troppe incomprensioni. Da qui la decisione di separarsi. Atzei aveva anche evidenziato che avrebbe continuato a voler bene all’ex, aggiungendo di essere rimasta in buoni rapporti con lui.

La priorità oggi è crescere Noah senza fargli mancare il concetto di famiglia. A differenza di Bianca, Corti non ha mai dato spiegazioni a livello pubblico sulle cause che hanno portato alla rottura.