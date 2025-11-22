Bianca Atzei a Verissimo, verità su Stefano Corti e fan preoccupati: “Esagera coi ritocchi”

L’ultima partecipazione di Bianca Atzei a Verissimo ha comprensibilmente suscitato varie reazioni sui social. Mentre la cantante si apriva con sincerità davanti a Silvia Toffanin, raccontando la fine della sua storia con Stefano Corti, alcuni fan hanno notato con preoccupazione alcuni cambiamenti nel suo aspetto fisico.

Sui profili social di Verissimo, e non solo, i video della puntata hanno attirato commenti molto diretti, che esprimono sorpresa e preoccupazione per il suo aspetto: “Aiuto tutta rifatta“, “Ma perché vi dovete per forza rovinare?”, “Sembra che parli a fatica con il viso così ritoccato”. L’accusa è di aver esagerato con presunti ritocchi, filler o addirittura chirurgia estetica: i sospetti si concentrano in particolare su labbra, zigomi e perfino sul naso. Tuttavia, nessuna di queste ipotesi è mai stata confermata dalla cantante.

In passato, Bianca ha ammesso soltanto un intervento al seno e, più recentemente, ha dichiarato di aver faticato ad accettare il proprio corpo dopo la gravidanza. Mentre il web discuteva del suo volto, Bianca a Verissimo stava parlando d’altro: del suo cuore.

La fine dell’amore con Stefano Corti : “La nostra è stata una storia meravigliosa”

Silvia Toffanin ha accolto Bianca con affetto, ricordando le precedenti ospitate insieme a Stefano Corti. Poi è arrivata la domanda che tutti si aspettavano: cosa è successo alla loro relazione? Bianca ha risposto con grande lucidità: “È stata una storia d’amore meravigliosa. Proprio perché così bella, quando capisci che non può più essere vissuta allo stesso modo, devi trovare il coraggio di parlarti e prendere strade diverse. È un amore che si trasforma. Rimane il bene, quello non se ne va”.

La separazione è arrivata agli inizi di settembre, ma la cantante è stata vaga sulle cause scatenanti: “Non c’è stato un fatto preciso. Semplicemente non andavamo più d’accordo, anche se abbiamo fatto di tutto per salvare la nostra storia, soprattutto per il piccolo Noah“. Durante l’intervista, la cantante non ha nascosto la fragilità di questo momento: “Sì, mi sento sola. Ma sapere che c’è Noah, che c’è il mio bambino, mi rende tranquilla. Lui è la mia forza”.

Silvia ha poi mostrato un servizio sulle minacce ricevute da Stefano Corti e dalla sua famiglia. Bianca ha confermato la gravità del momento: “Sono stati giorni pesanti. Anche se non stiamo più insieme, io mi sento protetta da Stefano. Tra noi c’è rispetto. E per nostro figlio sarà sempre così”.

Bianca Atzei: le persone che l’hanno sostenuta

Alla domanda “Con chi hai pianto?”, Bianca ha risposto commossa: “Con mia mamma. Con la mia amica. E con Annamaria Bernardini, che mi è stata vicina come una guida. Mi ha aiutata a capire come questo amore meraviglioso si sia trasformato in qualcosa di importante per Noah”. E poi c’è la musica, da sempre la sua cura più potente: “Kekko dei Modà mi ha detto: “Vieni in studio a scrivere”. E aveva ragione: la musica ti cura, ti rimette in piedi”.

In chiusura, la testimonianza più toccante: le parole della madre di Bianca, che l’ha definita «una guerriera», ricordando come desiderasse un bambino fin da piccola e quanto sia orgogliosa della madre che è diventata. Bianca si è commossa, con il cuore diviso tra gratitudine e preoccupazione: “Mamma non sta attraversando un periodo facile. Dovrà essere operata, ma ci sosteniamo a vicenda. Siamo unite”.

Mentre il web discute dei presunti ritocchi, Bianca Atzei sceglie la strada opposta: non alimenta polemiche, ma si limita a raccontare la parte più autentica di sé. Una madre che protegge il figlio, una donna che affronta la fine di una storia importante, un’artista che continua a curarsi con la musica.