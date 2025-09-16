Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati, parla lei: i dettagli della rottura

The end, è finita la love story tra Bianca Atzei e Stefano Corti. Almeno questo è ciò che scrive il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Lo scrittore ha spiegato di aver contattato la cantante sarda che gli ha confermato che il rapporto con la ‘Iena’ è giunto al capolinea. Ci sarebbe anche un dettaglio non da poco emerso in questi giorni. Parpiglia ha pubblicato delle foto in cui si vede Corti con un’altra donna che recentemente è stata ospite a ‘Le Iene’. Atzei ha commentato con il giornalista anche tali scatti, dicendo che non sapeva alcunché della cena in questione.

Stefano Corti e Bianca Atzei si sono lasciati, lo scoop di Gabriele Parpiglia

“Non sapevo fosse con lei. Per me è un periodo difficile”. Così la cantante sarda a Parpiglia dopo che lo scrittore le ha mostrato le foto poc’anzi citate. Il giornalista ha poi riferito che la Atzei di fatto ha confermato la rottura. D’altra parte che qualcosa non andasse lo si è capito nelle scorse settimane. Da tempo i due non si mostrano più uniti, fatto alquanto strano visto che da quando stanno assieme mai hanno mancato di farsi vedere sui social felici e contenti con il figlio Noa. Poi di colpo il silenzio e il gelo. Sia Bianca sia Stefano hanno continuato a usare i rispettivi profili, ma senza più immortalarsi assieme.

Le minacce subite dalla ‘Iena’

In tutto ciò è anche avvenuto un episodio inquietante. La ‘Iena’, nei giorni scorsi, ha postato un video, raccontando che una persona l’ha contattata su WhatsApp e ha minacciato lui, per il suo lavoro a Le Iene, e tutta la sua famiglia, compresi i figli. In quel frangente il conduttore ha nominato Bianca, descrivendola come la sua compagna. Per questo si era pensato che non ci fosse stata una rottura. Invece pare che comprensibilmente, in una vicenda simile, Corti non abbia voluto prestare il fianco al gossip, dando assoluta priorità alla delicata situazione affrontata.

La cantante e il conduttore si sono conosciuti circa sei anni fa. I due, primi di accogliere il loro figlio Noa Alexandre, venuto alla luce il 18 gennaio 2023. Prima hanno affrontato un aborto spontaneo.