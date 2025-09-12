Bianca Atzei e Stefano Corti: non è finita, ma è accaduta una cosa gravissima

Stefano Corti e Bianca Atzei non si sono lasciati, né sarebbero in crisi come sussurrato dalla cronaca rosa di recente. I due non si mostrano assieme sui social da tempo. Tale latitanza ha trovato ora una spiegazione, purtroppo inquietante. Nelle scorse ore la ‘Iena’ ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui ha raccontato che tre settimane fa è stato minacciato assieme alla sua famiglia da una persona che gli ha mandato messaggi su WhatsApp facendogli capire con tanto di foto di sapere dove abita e di essere al corrente dei suoi spostamenti. L’uomo ha provato a intimidire il conduttore, dicendo che a lui e ai suoi cari capiterà qualcosa di brutto. Corti, oltre a narrare l’agghiacciante episodio, ha mostrato le terribili chat avute con la persona che lo ha minacciato. Tali agghiaccianti avvertimenti sono riconducibili al suo lavoro a Le Iene.

Minacce a Stefano Corti e alla sua famiglia, la denuncia in un video Instagram

“Tre settimane fa hanno minacciato me e la mia famiglia. Ho ricevuto questa foto da un numero anonimo su WhatsApp con scritto “Che bella famiglia…” Da qui parte una conversazione dove questa persona ci fa intendere che succederà qualcosa di brutto per colpa del mio lavoro a Le Iene“. Così Corti nel raccontare che cosa sta affrontando.

“Oltre a minacciare i miei figli – ha proseguito -, che è una cosa gravissima, mi manda le misure di casa mia e di Bianca facendomi capire che sa dove abito e dei miei spostamenti”. Il conduttore ha aggiunto che mai gli è capitata una simile cosa durante i suoi 10 anni lavorativi a Le Iene. Poi lo sfogo: “Un conto è prendersela con me, un conto è prendersela con la mia famiglia, una cosa da infami”.

“Sono molto preoccupato anche perché non sono sempre insieme a Bianca Noa e Gabriele”, ha concluso la ‘Iena’ riferendosi alla compagna, al figlio avuto con lei due anni fa, ossia Noa, e al suo primogenito Gabriele (17 anni), avuto da una precedente relazione. Corti ha poi pubblicato tutta la chat intrattenuta con la persona autrice delle minacce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STEFANO CORTI (@stefanocorti85)

Stefano Corti e Bianca Atzei non si sono lasciati

Da giorni si mormora che Bianca Atzei e Stefano Corti sono in crisi. C’è chi ha addirittura lanciato l’ipotesi che si fossero lasciati, mettendo fine alla loro relazione. Nulla di tutto questo. Nel filmato di denuncia, la ‘Iena’ parla di famiglia, sottolineando che Bianca è la sua compagna e che vivono assieme. Dunque nessun addio sentimentale. Alla luce di quanto ha raccontato, si è inoltre spinti a credere che la ‘latitanza’ dai social della coppia non sia dipesa da una crisi d’amore, ma appunto dalla situazione pericolosa resa nota da Corti stesso nelle scorse ore.