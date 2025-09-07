Bianca Atzei e Stefano Corti, “vite separate”: l’ora più buia, retroscena

Sembra che si stiano addensando nubi sempre più plumbee sulla love story di Stefano Corti e Bianca Atzei. Da giorni pare che i due facciano ‘vite separate’. Si è cominciato a parlare di crisi due settimane fa quando un’indiscrezione ha riferito di una pesante lite di coppia tra il conduttore e la cantante. I diretti interessati non hanno commentato la voce, preferendo rimanere il silenzio. Da allora, però, non si sono più mostrati assieme. Sui social i fan sono andati in allarme. Pazienza e anche chi se ne frega, viene da dire. Più interessante invece notare che tanti utenti hanno scritto commenti sotto agli ultimi post di Atzei e Corti, chiedendo spiegazioni circa la presunta crisi. Sia lei sia lui, anche in questo frangente, hanno tenuto la bocca cucitissima. Ma c’è dell’altro.

Bianca Atzei e Stefano Corti sempre più distanti

Pochi giorni fa l’inviato de Le Iene, dopo aver lasciato la Sardegna per impegni professionali, è tornato sull’isola. Ci si attendeva una reunion con la compagna. E invece niente. Almeno sui social nessun segnale. Nelle scorse ore, si è compreso che il conduttore ha lasciato nuovamente la Sardegna per recarsi alle terme, in un luogo montano, con il figlio avuto con la Bianca, il piccolo Noa. Atzei non è con loro.

Stasera è impegnata in un concerto a Palma di Montechiaro, comune in provincia di Agrigento. “Anche quando Noa non c’è, Noa c’è”, ha scritto l’artista in una storia Instagram, immortalandosi al cellulare e facendo sapere di essere in contatto con il suo frutto d’amore. Pure in questo caso, però, nessun riferimento al compagno.

Crisi superabile o no?

Da rilevare che Atzei e Corti attualmente sono distanti. Lecito credere che il rapido rientro in Sardegna poc’anzi citato dell’inviato de Le Iene sia stato programmato per vedere il figlio e poi portarlo con sé. Si diceva che si ha la sensazione che la cantante e il compagno, in questo periodo, stiano conducendo ‘vite separate’. Ammesso e non concesso che sia così, resta da capire se la relazione stia attraversando un momento di crisi potenzialmente superabile oppure se la frattura sia insanabile.