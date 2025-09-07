 Skip to main content
Gossip

Bianca Atzei e Stefano Corti, “vite separate”: l’ora più buia, retroscena

Stefano Corti da solo con il figlio e lontano da Bianca Atzei che è impegnata in concerto ad Agrigento, a Palma di Montechiaro

Entra anche tu sul canale WhatsApp di Gossip e TV per non perderti nemmeno una notizia!

Mirko Vitali7 Settembre 20252 minuti di lettura
Bianca Atzei in concerto

Sembra che si stiano addensando nubi sempre più plumbee sulla love story di Stefano Corti e Bianca Atzei. Da giorni pare che i due facciano ‘vite separate’. Si è cominciato a parlare di crisi due settimane fa quando un’indiscrezione ha riferito di una pesante lite di coppia tra il conduttore e la cantante. I diretti interessati non hanno commentato la voce, preferendo rimanere il silenzio. Da allora, però, non si sono più mostrati assieme. Sui social i fan sono andati in allarme. Pazienza e anche chi se ne frega, viene da dire. Più interessante invece notare che tanti utenti hanno scritto commenti sotto agli ultimi post di Atzei e Corti, chiedendo spiegazioni circa la presunta crisi. Sia lei sia lui, anche in questo frangente, hanno tenuto la bocca cucitissima. Ma c’è dell’altro.

Bianca Atzei e Stefano Corti sempre più distanti

Pochi giorni fa l’inviato de Le Iene, dopo aver lasciato la Sardegna per impegni professionali, è tornato sull’isola. Ci si attendeva una reunion con la compagna. E invece niente. Almeno sui social nessun segnale. Nelle scorse ore, si è compreso che il conduttore ha lasciato nuovamente la Sardegna per recarsi alle terme, in un luogo montano, con il figlio avuto con la Bianca, il piccolo Noa. Atzei non è con loro.

Stasera è impegnata in un concerto a Palma di Montechiaro, comune in provincia di Agrigento. “Anche quando Noa non c’è, Noa c’è”, ha scritto l’artista in una storia Instagram, immortalandosi al cellulare e facendo sapere di essere in contatto con il suo frutto d’amore. Pure in questo caso, però, nessun riferimento al compagno.

Crisi superabile o no?

Da rilevare che Atzei e Corti attualmente sono distanti. Lecito credere che il rapido rientro in Sardegna poc’anzi citato dell’inviato de Le Iene sia stato programmato per vedere il figlio e poi portarlo con sé. Si diceva che si ha la sensazione che la cantante e il compagno, in questo periodo, stiano conducendo ‘vite separate’. Ammesso e non concesso che sia così, resta da capire se la relazione stia attraversando un momento di crisi potenzialmente superabile oppure se la frattura sia insanabile.

Tag:

Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

Lascia una risposta

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.