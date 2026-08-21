Stefano Corti ha voltato pagina dopo Bianca Atzei: la nuova fidanzata è Giuliana Ferrazza

Stefano Corti, dopo la separazione da Bianca Atzei, avrebbe definitivamente voltato pagina a livello sentimentale: si sarebbe legato a Giuliana Ferrazza. Questo almeno è ciò che riferisce Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Il giornalista ha scritto che il volto de Le Iene avrebbe trascorso due settimane in Sardegna con quella che viene definita la sua nuova fidanzata. Altro aspetto curioso sottolineato da Parpiglia è che la relazione andrebbe avanti “da molto più tempo di quanto si creda”.

Chi è Giuliana Ferrazza

Giuliana Ferrazza, in passato, è stata legata a Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene nonché ex presidente del Palermo Calcio. L’uomo è prematuramente deceduto nel settembre 2025, a soli 41 anni. Parpiglia ha spiegato che Stefano e Giuliana sono entrambi reduci da un anno molto complesso. Lui ha visto naufragare la chiacchierata relazione con la cantante Bianca Atzei, Ferrazza ha dovuto elaborare un doloroso lutto.

“Hanno trovato il modo di ripartire e finora hanno avuto il buon gusto di non trasformarlo in contenuto”, ha commentato Parpiglia, applaudendo alla scelta di non rendere social la love story.

Stefano Corti e Bianca Atzei: le parole sulla rottura

Stefano Corti, pochi mesi fa, è stato ospite a Verissimo, parlando dettagliatamente per la prima volta della rottura con Bianca Atzei, con la quale ha un figlio, Noa Alexander, nato nel 2023 (Corti è anche padre di Gabriele, oggi 18enne, nato quando lui aveva 21 anni e lavorava come animatore turistico).

Il conduttore ha chiarito che la fine della relazione, a differenza di quanto raccontato da qualche mal informato, non è dipesa da tradimenti. Non ci sarebbe stata alcuna mancanza di rispetto su tale fronte. Ha aggiunto che a un certo punto lui e la cantante non si sono più ritrovati nella coppia, tra incomprensioni e divergenze caratteriali.

Anche Atzei ha parlato a Verissimo del naufragio della love story, spiegando che ci sono legami che cambiano e si trasformano nel corso del tempo. “Non ci siamo più trovati, abbiamo perso un po’ l’equilibrio e non siamo più andati d’accordo”, aveva confessato la cantante, che aveva anche aggiunto di nutrire il desiderio di trovare un nuovo compagno e di avere altri figli. Da quanto è dato sapere, al momento, Bianca sarebbe single. Dopo Corti non avrebbe più avuto legami sentimentali degni di nota.