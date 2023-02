Povera Bianca Atzei, sembra proprio che in questo periodo non gliene vada bene neanche una! Nelle scorse ore, la nota cantante di Ora esisti solo tu ha raccontato via Instagram Stories ai suoi numerosi follower che il compagno, la Iena Stefano Corti, si è ritrovato costretto a farsi ricoverare d’urgenza in ospedale per un improvviso distacco della retina dell’occhio destro.

Nel corso della mattinata di quest’oggi, Bianca Atzei ha pubblicato una Stories con in braccio il suo primogenito Noa Alexander, scrivendo nella didascalia “Questa mattina hanno ricoverato Ste d’urgenza per distaccamento retina dell’occhio“, aggiugendo il suo personale augurio affinché tutto andasse per il meglio (“In bocca al lupo papotto per l’operazione. Siamo con te e ti amiamo tanto” ha scritto l’artista).

Stefano Corti, dal canto suo, si è sentito in dovere di tenere aggiornati i suoi follower direttamente dal letto dell’ospedale dove è stato ricoverato. Con tono mesto, La Iena ha così commentato:

“Ho appena appreso una notizia non bellissima. Ho un distacco della retina dell’occhio destro. Quindi domani mattina pre-ricovero, adesso so poco e niente, quindi mi informerò.”

Non è quindi data sapere almeno per il momento la gravità del problema, anche se nessuno dei due membri della coppia è apparso particolarmente preoccupato. Certo un po’ di ansia c’è ed è naturale, anche in considerazione del fatto che la coppia di recente ne ha passate davvero di tutti i colori.

Tutti i problemi di salute recenti di Bianca Atzei

Proprio nei giorni scorsi, Bianca Atzei e Stefano Corti avevano raccontato di star passando un periodo abbastanza complicato a causa del loro piccolo pargolo, che a quanto pare li sta facendo impazzire con le sue notti insonni. Corti, in particolare, aveva rivelato che non si sarebbe aspettato che la paternità sarebbe stata così dura.

In realtà, prima di questo periodo, la coppia ha dovuto affrontare anche altre difficoltà, molto più serie. Lo scorso dicembre, a pochissimi giorni dal parto, Bianca Atzei era infatti stata a sua volta ricoverata in ospedale per una brutta forma di polmonite che l’aveva messa KO (nonostante non fosse legata al Covid).

Com’è noto, nel 2021 l’artista aveva dovuto affrontare un terribile trauma, quello dell’aborto spontaneo. La nascita del piccolo Alexander Noa, il suo primogenito, è dunque stata accolta con particolare apprensione. Fortunatamente, sembra che il piccolo (nonostante i pianti notturni) sia sano come un pesce.