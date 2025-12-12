Stefano Corti batte un colpo, i rapporti oggi con Bianca Atzei: la foto verità

Bianca Atzei e Stefano Corti sono tornati a mostrarsi insieme, immortalandosi su Instagram insieme al figlio Noah. Uno scatto che profuma di famiglia, anche se ormai la coppia non esiste più. Lo ha confermato la stessa cantante sarda di recente a Verissimo, dopo che per settimane si sono rincorse indiscrezioni relative alla fine della sua storia d’amore. Il conduttore de Le Iene e l’artista si sono detti addio lo scorso settembre. Per chi li seguiva, un fulmine a ciel sereno visto che sembravano affiatatissimi e complici. Nell’ultimo periodo, invece, la relazione ha preso una piega inaspettata. Incomprensioni, distacchi e alla fine la scelta di proseguire ognuno per la propria strada. È stato un addio senza dubbio doloroso, ma che non ha cancellato l’amore che c’è stato. E infatti, lo scatto che Corti ha fatto apparire nelle scorse ore tra le sue Stories Ig prova che, nonostante il rapporto sentimentale si sia concluso, con la musicista è rimasto un legame di affetto e stima.

Stefano Corti e la foto con Bianca Atzei dopo la separazione

Noah in mezzo a mamma e papà sorridenti, con uno disegno natalizio tenuto tra le mani: è questa la ‘cartolina’ familiare che la ‘iena’ ha diffuso sul suo account social. Qualcuno, dopo aver visto la dolce foto, ha ipotizzato che ci possa essere in corso un ritorno di fiamma. Chissà… Il tempo, come sempre, darà tutte le risposte del caso. Come accennato, però, Atzei pochi giorni fa ha parlato con Silvia Toffanin della conclusione della relazione, dandola per ‘morta e sepolta’. Corti, invece, da quando è tornato single non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sulla sua vicenda privata.

I motivi della rottura

Qualcuno aveva anche parlato di un presunto tradimento. Atzei, quando ha fatto tappa a Verissimo, ha raccontato che le cause del ‘crac’ sentimentale erano da ricercare nel fatto che con l’ex compagno non andava più d’accordo. Nessuna menzione o riferimento alle voci di corna che, dunque, sono da considerarsi fake news. Nel rotocalco di Canale 5, la cantante aveva inoltre confessato di sentirsi sola, ma che grazie al figlio stava trovando la forza di risollevarsi.