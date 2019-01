Stefano Bettarini a Verissimo: le parole prima dell’Isola dei Famosi

Stefano Bettarini nuovo concorrente Isola dei Famosi: intervista a Verissimo prima della partenza

Stefano Bettarini è pronto per sbarcare all’Isola dei Famosi. Prima, però, ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin, che andrà in onda nella puntata di Verissimo di sabato 2 febbraio. “Sono gli ultimi scampoli di libertà prima di partire. I miei genitori ormai sono navigati, a proposito della mia partenza per l’Honduras mi hanno detto di godermi l’esperienza e di trarne il massimo, come ho sempre fatto”, ha dichiarato l’ex calciatore, che ha preso il posto di Jeremias Rodriguez.

Bettarini parla dell’aggressione del figlio Niccolò

A Verissimo Stefano Bettarini ha parlato pure dell’aggressione del figlio Niccolò, avvenuta la scorsa estate. “Sono contento della sentenza per Niccolò, perché ha vissuto questo processo andando a tutte le udienze e avendo il coraggio di guardare in faccia chi lo ha accoltellato. Il mio cuore è con quelle famiglie che non hanno avuto la stessa sentenza che abbiamo avuto noi, e poi nostro figlio è ancora vivo”, ha detto l’ex marito di Simona Ventura.

Ennesimo reality show per Stefano Bettarini

L’Isola dei Famosi non è il primo reality show al quale partecipa Stefano Bettarini. Il 46enne è stato recentemente nel cast del Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip mentre nel 2009 è stato concorrente di Ballando con le Stelle e nel 2013 di Jump! Mi tuffo.