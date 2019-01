Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi: ecco quando entrerà in gioco

È fatta: Stefano Bettarini è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2019! Dopo lunghe trattative l’ex calciatore ha finalmente deciso di diventare uno dei naufraghi del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. A farlo sapere il settimanale Chi, che ha beccato Bettarini a cena con la fidanzata Nicoletta Larini, l’ex moglie Simona Ventura e lo scrittore Giovanni Terzi. Quest’ultimo, com’è noto, è il nuovo compagno di Super Simo, che ha voluto presentare il giornalista all’ex marito prima della partenza per l’Honduras. Bettarini, come riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini, entrerà in gioco alla terza puntata.

Stefano Bettarini prende il posto di Jeremias Rodriguez

Stefano Bettarini è stato chiamato dalla produzione dell’Isola dei Famosi per prendere il posto di Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen era stato scelto tra i concorrenti ufficiali ma un incidente sulla neve, durante le feste di Natale, ha compromesso la sua partecipazione. Per Betta si tratta di un ritorno in Honduras, visto che ha ricoperto il ruolo di inviato nell’edizione del 2017. In più, questa partecipazione è la terza ad un reality show: il 46enne ha già preso parte al Grande Fratello Vip e a Temptation Island Vip.

Simona Ventura commenta la scelta dell’ex Bettarini

Simona Ventura ha benedetto la scelta dell’ex marito Stefano Bettarini. “Isola dei Famosi? Il lavoro viene prima di tutto, in primis per i nostri figli. Sono felice se Stefano è felice”, ha detto la conduttrice a Chi.