Stefano Bettarini spiega perché è sparito dalla televisione

Da circa un anno l’ex marito di Simona Ventura non appare più sul piccolo schermo

Che fine ha fatto Stefano Bettarini? Dopo l’ultima esperienza al Grande Fratello Vip nel 2020 l’ex calciatore non è più apparso in televisione. Resta attivo su Instagram, dove è seguito da 300mila follower e dove condivide principalmente video e immagini della sua vita quotidiana. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 l’ex marito di Simona Ventura, oggi felicemente fidanzato con la giovane Nicoletta Larini, ha rivelato il motivo che l’ha spinto ad allontanarsi dai riflettori.

“Ho sempre considerato la televisione un passatempo, ma mi ha deluso e l’ho messa da parte. Questa televisione non mi appartiene e non mi piace l’idea di prenderne parte”

Il riferimento è alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Stefano Bettarini è stato espulso una settimana dopo il suo ingresso a causa di una bestemmia. Subito dopo lo sportivo ha tagliato i ponti con Alfonso Signorini, con il quale ha sempre avuto un buon rapporto, e tutta la produzione del programma al quale aveva già partecipato nel 2016 alla prima edizione.

Di recente Stefano Bettarini non ha esitato a criticare duramente Signorini e gli autori del GF Vip per via di quello che sta accadendo alla sesta edizione della trasmissione. Betta ha definito Alfonso un despota e il triangolo amoroso tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran solo un teatrino creato ad arte.

Dunque, lontano dalla tv, Stefano si concentra sui suoi investimenti fatti in passato e sulla sua love story con Nicoletta Larini, che va avanti ormai da sei anni. I due convivono in Toscana e sono più innamorati che mai. Hanno brillantemente superato qualche tempo fa la prova di Temptation Island Vip e sognano un futuro insieme.

Non è escluso un figlio per Stefano Bettarini e Nicoletta Larini anche se il primo è già padre di Niccolò e Giacomo, nati dal matrimonio con Simona Ventura durato dal 1998 al 2008.

I programmi tv di Bettarini

Stefano Bettarini ha esordito in televisione alla fine degli anni Novanta, come giurato e opinionista sportivo. Il primo ruolo importante è arrivato nel 2005, quando è stato scelto come inviato de La Talpa dopo aver detto addio al calcio giocato. Successivamente ha lavorato a Buona Domenica con Maurizio Costanzo e a Quelli che il calcio.

Nella sua lunga carriera tante partecipazioni da concorrente in varietà e reality show: Ballando con le Stelle, Jump! Stasera mi tuffo, Grande Fratello Vip, Isola dei Famosi, Temptation Island Vip. In Honduras ha ricoperto sia il ruolo di naufrago che di inviato.