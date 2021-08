Bettarini, amore a gonfie vele con Nicoletta: “Lei per me ha rinunciato a…”

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini stanno insieme da oltre quattro anni. Un amore solido, importante, cresciuto sempre più nel corso del tempo. I due convivono già e la differenza d’età – lui 49 anni, lei 27 – non sembra intaccare in alcun modo questo bellissimo rapporto. In una recente intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna Bettarini ha ammesso che il lockdown forzato non ha danneggiato la coppia. Anzi, l’ha rafforzata sempre più.

Stefano Bettarini ha inoltre confidato che grazie a lui Nicoletta Larini è maturata in fretta mentre la stilista ha regalato all’ex marito di Simona Ventura maggiore serenità e tranquillità. Nessun problema con l’età: a detta del Betta lui è l’eterno ragazzo mentre Nicoletta, vista a Temptation Island Vip qualche anno fa, è un po’ vecchia dentro.

Lo sportivo ha inoltre svelato il grande sacrificio d’amore che Nicoletta Larini ha fatto per lui: la ragazza ha rinunciato ad andare a Milano dopo la laurea in moda. Bettarini all’epoca era da poco tornato a Viareggio e non aveva alcuna intenzione di trasferirsi per l’ennesima volta in una grande città.

A detta dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle, Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, la qualità della vita in una città più piccola è decisamente migliore. A tal proposito Stefano Bettarini ha confidato:

“Non l’ho obbligata, le ho detto di partire serenamente, che ci saremmo visti il fine settimana, anche se non ho mai negato che nei rapporti a distanza non credo. Lei ha preferito rimanere vicino a me, dimostrandomi un attaccamento importante. Il suo per me è stato un segnale forte”

La rinuncia di Stefano Bettarini per Nicoletta Larini? Quella di andare a convivere praticamente da subito con una ragazza più giovane che porta inevitabilmente a delle grosse responsabilità.

Matrimonio e figli per Stefano Bettarini e Nicoletta Larini?

Dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, dove sono usciti indenni, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini non hanno progetti di matrimonio e famiglia. L’ex calciatore è stato sposato dal 1998 al 2008 con Simona Ventura, dalla quale ha avuto i figli ormai grandi Niccolò e Giacomo.

Nicoletta Larini, invece, non è mai convolata a nozze e non è ancora mamma. Bettarini ha fatto sapere che per il momento i due preferiscono vivere il loro rapporto senza pensare a matrimonio e figli. L’anello d’amore è però già arrivato: un pegno con il quale Stefano ha voluto omaggiare Nicoletta pochi mesi dopo il primo incontro.

Stefano Bettarini ha puntualizzato: