Isola dei famosi, Stefano Bettarini litiga con Kaspar Capproni: l’idillio è finito?

Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni sono sempre riusciti a fare squadra a l’Isola dei famosi. Entrambi i naufraghi sono molto competitivi e, nonostante la carenza di cibo e forze, si sono sempre dati da fare in Honduras. Oggi però, come è stato mostrato durante l’ultimo daytime, l’idillio tra i due pare essersi interrotto. Kaspar, innervositosi per aver perso il coltello (utile per la pesca e per la ricerca di cibo in generale), ha avuto uno sfogo che non è piaciuto per niente a Stefano. Bettarini, per questo motivo, ha rimproverato il suo compagno di avventura che, a sua volta, ha risposto a tono. I due naufraghi, che fino ad ora erano riusciti ad andare d’amore e d’accordo, hanno allora continuato a discutere senza sosta. È forse questa la fine di un’amicizia?

Stefano Bettarini perde le staffe: lo scontro con Kaspar Capparoni a l’Isola dei famosi

Il botta e risposta tra Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini ha visto perdere le staffe soprattutto quest’ultimo. L’altro naufrago, pur non tirandosi indietro dal confronto, ha esortato l’ex calciatore ad abbassare i toni, facendo cenno alla possibilità che il suo nervoso fosse tutto dettato dallo stress e dalla fame (e non da quello che lui aveva detto). Fattori questi che stanno finendo col condizionare anche il resto del gruppo. L’ultima ad avere un crollo, per esempio, è stata Soleil Sorge che, dopo essere scoppiata a piangere, ha confidato a Sarah Altobello di sentirsi sola e di essere stanca delle continue discussioni che spesso l’hanno portata a litigare con gli altri naufraghi.

Isola dei famosi: Soleil piange per Jeremis

Soleil Sorge non è riuscita a trattenere le lacrime oggi a l’Isola dei famosi. La naufraga ha confessato di sentire molto la mancanza di Jeremias Rodriguez. A lui ha pure scritto una dedica speciale sulla sabbia, spiegando di aspettare con ansia il giorno in cui si potranno riabbracciare di nuovo e viversi, serenamente, fuori.