Soleil Sorge piange per Jeremias a l’Isola dei famosi: la dedica inaspettata

Isola dei famosi, Soleil sente la mancanza di Jeremias: la Sorge scoppia in lacrime

Soleil Sorge, che a l’Isola dei famosi ha sempre dimostrato di essere di carattere forte e risoluto, ha avuto un momento di cedimento oggi. La naufraga, all’ennesima lite con gli altri naufraghi, si è confrontata con Sarah Altobello, confessando di essere stanca e stufa delle tensioni venutesi a creare tra i vari gruppi. Nell’affrontare l’argomento, inoltre, la naufraga non è riuscita a trattenere le lacrime. Da quando Jeremias Rodriguez ha lasciato l’Isola Soleil si sente molto sola e, per questo motivo, non vede l’ora di ritornare a casa per poterlo riabbracciare. “È veramente difficile riempire certi momenti senza pensare alle persone care”, ha affermato la naufraga. “Non vedo l’ora di tornare a casa per condividere questo mio affetto”.

Soleil Sorge sente la mancanza di Jeremias Rodriguez a l’Isola dei famosi: la dedica inaspettata della naufraga

A l’Isola dei famosi Soleil Sorge ha dimostrato, in quasi tutti i confronti, di riuscire a gestire bene le critiche che gli altri naufraghi hanno spesso avanzato nei suoi confronti. Negli ultimi giorni, come mostrato durante l’ultimo daytime, le cose per lei sono però un tantino cambiate. Complice la stanchezza e lo stress, difatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso di sentire molto la mancanza di Jeremias Rodriguez e, nel raccontare questi suoi sentimenti, è pure scoppiata a piangere. Poco dopo Soleil ha fatto una speciale dedica a Jeremias e, sulla sabbia, ha scritto : “I love you”, sperando in questo modo di far arrivare il suo messaggio al ragazzo.

Jeremias Rodriguez dopo l’Isola dei famosi parla del suo legame con Soleil Sorge: “Innamorato? È un parolone”

Jeremias Rodriguez, rientrato in Italia, dopo l’Isola dei famosi a Verissimo ha dichiarato: “Soleil mi ha aiutato molto mentre ero lì anche perché quando sono partito non stavo benissimo. Ho apprezzato il fatto che si è fatta vedere per quello che è. Mi sono trovato bene, poi il resto lo vedremo. Mi piace tanto, ma ‘innamorato’ è un parolone”. Ebbene, come si dice in questi casi? Se son rose – sicuramente – fioriranno.