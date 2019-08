Stefano Bettarini: “Nicoletta mi ha fatto seguire da un detective”

Nicoletta Larini ha ingaggiato un detective per far seguire Stefano Bettarini

Temptation Island Vip, al quale ha partecipato lo scorso anno, non ha placato la gelosia di Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini. Di recente la stilista ha ingaggiato un detective per spiare le mosse dell’ex marito di Simona Ventura. Lo ha rivelato lo stesso Betta in un’intervista concessa al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 21 agosto. Nonostante siano sempre insieme, Nicoletta ha provato a seguire gli spostamenti del compagno con l’aiuto di un professionista del settore. Ma, per fortuna, non ha trovato nulla di rilevante. L’ex calciatore è da tempo fedele alla ragazza, che ha conosciuto dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip.

Le ultime dichiarazioni di Bettarini su Nicoletta Larini

“Stiamo insieme 24 ore su 24, ma Nicoletta ha comunque provato a farmi seguire da un detective quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo”, ha raccontato Stefano Bettarini. “La gelosia di Nicoletta è aumentata ma il detective non ha scoperto nulla”, ha aggiunto lo sportivo. La scelta della Larini non ha minimamente infastidito Bettarini: “Va bene così, almeno non ci si annoia, anche se c’è poco da indagare”.

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini in vacanza alle Baleari

Di recente Bettarini e Nicoletta si sono concessi una vacanza alle Baleari, più precisamente a Formentera. Al momento la coppia non è intenzionata ad allargare la famiglia ma data la giovane età della Larini, che ha soli 25 anni, un terzo figlio per Stefano non è da escludere in futuro.