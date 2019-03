Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi, parla Nicoletta Larini: “Arriverà fino in fondo”

Nicoletta Larini è senza ombra di dubbio la fan numero uno di Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi. La fidanzata del naufrago, tutti i lunedì sera, è sempre stata presente alle dirette del reality, supportando e facendo il tifo per il suo amore senza mai tirarsi indietro. Intercettata dai microfoni di gossip.it, in una video – intervista, Nicoletta ha oggi espresso – di nuovo – delle bellissime parole su Bettarini, affermando di essere molto orgogliosa di lui e del suo percorso. “Vedo uno Stefano che mi piace tantissimo, vedo uno Stefano diverso, sta facendo un percorso bellissimo ed emozionante. Sta facendo vedere tutte le sue qualità, mi emoziona guardarlo e sono tanto orgogliosa per lui. Non potrei chiedere di meglio per lui perché lo vedo tanto deciso e secondo me arriverà anche fino in fondo”, ha dichiarato.

Nicoletta Larini parla dei suoi attuali rapporti con Simona Ventura: “È una grandissima donna e mamma”

A Nicoletta Larini durante l’intervista è stato chiesto di parlare anche di quelli che sono gli attuali rapporti con Simona Ventura, ex moglie di Stefano Bettarini. Ad avvicinarle molto, ha rivelato lei, è stata l’esperienza che entrambe hanno fatto insieme a Temptation Island Vip la scorsa estate. Simona, nel ruolo di conduttrice, è stata impeccabile ai confronti con Nicoletta e il suo conforto è stato molto apprezzato dalla Larini. A tal proposito, difatti, quest’ultima ha affermato: “Io e Simona abbiamo un bellissimo rapporto e mi piaciuto tanto quando ha Temptation mi ha consolata, è nato veramente un amore. Tuttora siamo in contatto, è una grandissima donna e una grandissima mamma”.

Nicoletta Larini sempre più innamorata di Stefano Bettarini: “Dopo Temptation Island non ho più paura di niente”

Quanto Nicoletta Larini è oggi gelosa di Stefano Bettarini? Dopo la simpatica scenata che l’ha vista protagonista lo scorso lunedì a l’Isola (quando Aridna Romero si è gettata tra le braccia di Stefano), Nicoletta ha chiarito oggi lo stesso pensiero esposto mesi fa a Verissimo. “Dopo Temptation Island non ho più paura di niente” ha affermato “Perché quando siamo usciti ci siamo chiariti su tutto, quindi Stefano può andare anche in capo al mondo e io sono tranquilla”.