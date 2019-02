Stefano Bettarini all’Isola, parla Nicoletta: “Dopo Temptation non ho dubbi”

Stefano Bettarini approda all’Isola dei Famosi: Nicoletta Larini sostiene il fidanzato

Stefano Bettarini è diventato ufficialmente un naufrago dell’Isola dei Famosi. Nel corso della puntata in onda il 3 febbraio, l’ex calciatore si è unito al gruppo già presente in Honduras. Oggi Nicoletta Larini, ospite a Mattino 5, rivela di essere felice per questa nuova esperienza di Bettarini. La fidanzata di Stefano appare abbastanza serena e, mentre guarda alcune clip riguardanti il suo arrivo in Honduras, si mostra sorridente e felice. Una nuova esperienza per l’ex di Simona Ventura, che lo scorso anno aveva preso parte al programma nel ruolo di inviato speciale. Federica Panicucci chiede a Nicoletta se è tranquilla, visto che Stefano dovrà restare sull’isola per diverse settimane. La Larini annuncia che dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip non ha più alcun dubbio su Stefano. Sa di potersi fidare e che, una volta terminata questa nuova esperienza, Bettarini tornerà a casa da lei. “Dopo temptation non ho più alcun dubbio, sono felice”, rivela Nicoletta a Mattino 5.

Stefano Bettarini, ci sarà rivalità con Kaspar Capparoni all’Isola dei Famosi?

Nicoletta, ospite a Mattino 5, si mostra orgogliosa del suo fidanzato. Stefano è approdato ufficialmente in Honduras e ora dovrà mettersi alla prova in questa nuova esperienza. In studio, gli opinionisti fanno notare come Bettarini sia una persona dalla forte personalità. L’ex calciatore potrebbe avere diversi scontri all’interno del reality, visto che sono già presenti altri uomini con un carattere abbastanza forte. Tra questi vi è Kaspar Capparoni. In realtà, secondo qualche opinionista Stefano e l’attore potrebbero diventare presto alleati in questa nuova edizione. Anche Nicoletta è sicura del fatto che Bettarini possa essere un personaggio molto forte all’interno del programma. La Larini è, inoltre, convinta che il suo fidanzato riuscirà ad arrivare fino alla fine.

Nicoletta Larini appoggia Stefano Bettarini, sicura che riuscirà ad arrivare fino alla fine del programma

“Secondo me, piano piano, deve imparare a conoscere tutti. Porta rispetto a chi c’è già e sicuramente non avrà problemi”, rivela Nicoletta a Federica Panicucci. Dunque, sembra proprio che la Larini sia sicura del fatto che Bettarini riuscirà a non avere alcun problema con gli altri naufraghi, nonostante la sua forte personalità.