Stefano Bettarini: “Io Mr Reality? Guadagno per i figli”. L’intervista

Stefano Bettarini: “Io Mr Reality? Guadagno per i miei figli”. L’intervista dell’ex marito di Simona Ventura: le parole su Marina La Rosa e sulle sue scelte di vita

Stefano Bettarini, fresco ex naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, si è confessato al Corriere della Sera, spiegando le motivazioni che lo guidano nelle scelte di lavoro e di vita. Eh sì, perché dopo bene sette partecipazioni ai reality (tra concorrente e inviato), la sua presenza sul piccolo schermo inizia a essere una costante, quasi una professione. Marina La Rosa lo ha addirittura definito, non senza sarcasmo, Mr Reality (per poi porgere delle scuse). “Innanzitutto credo che davanti al lavoro non si debba mai dire di no, in primis perché non bisogna mai precludersi nulla, e poi io sono uno che ama mettersi in gioco, mettere alla prova i propri limiti, sia a livello fisico che psicologico, sono sempre stato così”, ha esordito confidandosi al quotidiano di Via Solferino.”Non c’è nessuna di queste esperienze che non rifarei – ha aggiunto -, e non ce n’è neanche una in cui farei cose diverse da quelle che ho fatto”.

“Mr Reality? Non mi offendo. Andrei a pulire anche i bagni piuttosto che non fare nulla”

Stefano ha le idee chiare e tiene a precisare di avere un atteggiamento sempre low profile, anche quando accetta di partecipare a un reality. “Ho provato anche a fare l’inviato, poi sono tornato a fare il concorrente perché volevo rimettermi in gioco, far capire che io sono uno con un profilo molto basso, che non mi sono mai montato la testa”. E a proposito di “Mr reality” affibbiatogli da Marina La Rosa afferma: “Io le avevo dato della manipolatrice, lei forse si è sentita colpita ed è andata al contrattacco pensando di offendermi”. L’ex marito di Simona Ventura però non si è sentito per nulla denigrato. “Io non mi offendo – ha spiegato – i reality li faccio per divertirmi, ma anche per guadagnare qualcosa per garantire un futuro di un certo tipo ai miei figli. Andrei anche a pulire i bagni piuttosto che stare a casa a fare nulla. E poi comunque è venuta da me a scusarsi”.

“Al momento, anche se me ne proponessero uno all’anno lo farei”

Bettarini sottolinea che fare i reality non lo considera del tutto un mestiere, anche perché c’è molto divertimento. Un po’ come quando giocava a calcio ed erano richiesti sacrifici che però non toglievano l’amore per quel che stava facendo: “Io avrei pagato per giocare a calcio, e così tutto quello che ho fatto nella vita, l’ho fatto anche perché volevo farlo. Per fortuna sono riuscito a mettere da parte un po’ di soldi per i miei figli, partecipare ai reality mi consente di garantire loro un futuro agiato, ma quando non mi sentirò più di farlo smetterò. Al momento, anche se me ne proponessero uno all’anno lo farei”.