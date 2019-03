Bettarini contro Kaspar Capparoni: saltano i nervi a l’Isola dei famosi

Isola dei famosi: Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni litigano di nuovo

È un rapporto di amore e odio quello di Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni a l’Isola dei famosi. Dopo aver fatto pace lunedì sera dopo la diretta, felici di essere rimasti in gioco insieme e di essere riusciti a battere Paolo Brosio, i due naufraghi sono tornati a dirsene di santa ragione oggi. Ad aver perso la pazienza per primo, come mostrato durante il daytime, è stato Bettarini. Quest’ultimo, di fatto, ha accusato Kaspar di non averlo aiutato molto nella raccolta del legno e di averlo “preso in giro” facendogli credere che fosse impegnato in altro (quando in realtà, secondo lui, non stava facendo niente). Capparoni, di fronte agli attacchi di Stefano, ha però risposto per le rime, tanto che la discussione animata si è poi trasformata in una lite accesa.

Stefano Bettarini contro Kaspar Capparoni a l’Isola dei famosi: “Da oggi vado per conto mio”

Stefano Bettarini non ha proprio voluto sentire ragioni oggi. A niente sono servite le parole di Kaspar che, criticato dall’ex calciatore, ha provato a difendere la sua posizione. Capparoni ha ammesso di essere stanco e debilitato e di non riuscire più a dare il contributo che lui era riuscito a dare a l’Isola inizialmente. Le ultime settimane all’interno del reality lo hanno debilitato molto ma questo, secondo Bettarini, non lo giustifica. L’ex marito di Simona Ventura, difatti, nel commentare lo scontro con Kaspar in un confessionale ha detto: “Da oggi vado per conto mio”.

Paolo Brosio lascia l’Isola dei famosi: la confessione di Stefano Bettarini

Dopo l’eliminazione di Paolo Brosio Bettarini aveva confessato di essere contento perché in gioco con lui era rimasto Capparoni (per approfondire clicca qui). Adesso, però, il naufrago ha adesso cambiato decisamente idea. La complicità che aveva fatto di Stefano e Kaspar un’accoppiata vincente ha subito una battuta d’arresto, almeno per ora. Torneranno ad essere amici o continueranno a farsi la guerra? Staremo a Vedere.