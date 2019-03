Isola dei famosi, Paolo Brosio eliminato: la confessione di Stefano Bettarini

Paolo Brosio ha dovuto dire addio all’Isola dei famosi ieri sera. Il giornalista, come da regolamento, dopo aver salutato i suoi compagni di avventura, è stato trasferito a l’Isola che non c’è. Ad aspettarlo lì, in spiaggia, c’erano Stefano Bettarini e Kapar Capparoni, con i quali si è scontrato nuovamente al televoto. Il pubblico avrebbe dovuto decidere chi, tra i tre, avrebbe potuto continuare il suo percorso all’interno del reality. Alla fine, come molti di voi sapranno già, ad avere la meglio sono stati Kaspar e Bettarini. Paolo Brosio ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco. La sua eliminazione, come mostrato oggi durante il daytime, è stata commentata da Stefano che, rivolgendosi a Capparoni, ha confessato di essere contento di non essere rimasto con Paolo a l’Isola.

Stefano Bettarini commenta l’eliminazione di Paolo Brosio a l’Isola dei famosi: la confessione del naufrago a Kaspar Capparoni

Una volta saputo l’esito del televoto, e dopo aver salutato Paolo Brosio, Stefano Bettarini a Kaspar Capparoni ha confessato: “Arrivati a sto punto mi rodeva il sedere se rimaneva Paolo perché quest’Isola mi garbava finirla con te”. Le sue parole sono state accolte con piacere dall’attore che, con un abbraccio, ha dimostrato di essere d’accordo con lui. I due naufraghi, dunque, sono riusciti a mettere una pietra sopra alle incomprensioni che fino a pochi giorni fa li avevano portati allo scontro. Tutto sembra dimenticato e Stefano e Kaspar sono oggi pronti ad arrivare fino alla fine insieme.

Isola dei famosi, parla Nicoletta Larini: “Stefano arriverà fino in fondo”

Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi? “Sta facendo un percorso bellissimo ed emozionante. Sta facendo vedere tutte le sue qualità. Secondo me arriverà anche fino in fondo“, ha dichiarato pochi giorni fa la fidanzata Nicoletta Larini. La ragazza, intervistata da gossip.it, si è detta orgogliosa del percorso del suo compagno all’interno del reality.