Bettarini e fidanzata a Temptation Island Vip: l’avvertimento di Nicoletta VIDEO

Nicoletta Larini, la fidanzata di Bettarini: avvertimento a Stefano prima di Temptation Island Vip

Ormai è ufficiale: Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono tra le coppie protagoniste della prima edizione di Temptation Island Vip. L’ex marito di Simona Ventura e la giovane fidanzata non si sono persi una puntata della versione condotta da Filippo Bisciglia e sono pronti a mettere alla prova il loro amore. Un amore nato un anno fa ma già solido, con tanto di convivenza a Viareggio. Prima di partire per la Sardegna (le registrazioni sono previste dopo ferragosto nel resort Is Morus Relais), Nicoletta ha messo in guardia Stefano. “Ti faccio tornare i capelli!”, ha minacciato la Larini, come potete vedere nel video più in basso. Un avvertimento divertente che Bettarini ha caricato in una storia di Instagram e che ben mette in mostra la tensione della fidanzata. Nicoletta, oltre a mettere alla prova la sua relazione, farà pure il suo debutto televisivo.

La fidanzata di Bettarini: chi è Nicoletta Larini

Nicoletta Larini ha 24 anni ed è figlia di un famoso sportivo: l’ex campione di Formula Uno Nicola Larini. Come Bettarini, la ragazza è nata e cresciuta in Toscana anche se ha vissuto per un periodo a Londra, dove ha studiato moda. Una volta terminato il suo percorso di studi è tornata a vivere a Viareggio. Qui, grazie ad amici in comune, ha conosciuto Bettarini nell’estate del 2018, dopo l’esperienza dell’ex calciatore all’Isola dei Famosi in qualità di inviato. Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine e subito sono arrivate le presentazioni in famiglia. Di recente Nicoletta è stata molto vicina a Niccolò Bettarini, quando il ragazzo è stato pugnalato fuori da una discoteca milanese.

Prima di Nicoletta Larini: gli amori passati di Bettarini

Prima di incontrare Nicoletta Larini, Bettarini ha avuto altri importanti amori. Dopo la fine del matrimonio con Simona Ventura ha amato la ballerina Samantha Togni, l’agente immobiliare Ilenia (per la quale si è trasferito a Miami) e la modella brasiliana Dayane Mello.