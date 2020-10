Stefano Bettarini entra domani al GF Vip: nella Casa c’è la sua ex fidanzata

Stefano Bettarini torna al Grande Fratello Vip. Dopo aver partecipato alla prima edizione del reality show l’ex marito di Simona Ventura rientrerà nella Casa più spiata d’Italia. Un po’ come accaduto con Valeria Marini alla quarta edizione. Bettarini, come anticipa Giornalettismo, entrerà nel programma lunedì 19 ottobre 2020. Insieme all’ex calciatore dovrebbe fare il suo ingresso anche Giulia Salemi, ex concorrente della terza edizione della trasmissione. In queste ore Stefano è partito da Viareggio, la città dove vive, per raggiungere Roma. Il 48enne ha salutato la fidanzata Nicoletta Larini, con la quale sta insieme da ben tre anni, e i figli Niccolò e Giacomo. E la presenza di Betta si preannuncia scoppiettante visto che alla quinta edizione sta partecipando la sua ex fidanzata: la modella brasiliana Dayane Mello.

Grande Fratello Vip: Stefano Bettarini e Dayane Mello sono stati insieme

Stefano Bettarini e Dayane Mello si sono conosciuti all’Isola dei Famosi nel 2017, quando lui era l’inviato mentre lei una concorrente. Un colpo di fulmine per entrambi ma la relazione è stata piuttosto breve. Secondo i gossip Dayane avrebbe tradito Bettarini con un giocatore di basket mentre la modella si è limitata a dire che Stefano era eccessivamente geloso. Ad ogni modo la rottura tra i due non è avvenuta nel migliore dei modi e sicuramente ritrovarsi nella Casa del Grande Fratello Vip non sarà semplice. Nel bunker di Cinecittà Bettarini dovrà fare i conti pure con Pierpaolo Pretelli. I due si sono incontrati a Temptation Island Vip 2018 e l’ex Velino di Striscia la notizia ci ha provato con Nicoletta Larini, la fidanzata di Bettarini, sia nel villaggio che fuori.

Tre nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini

Oltre a Stefano Bettarini e Giulia Salemi, al Grande Fratello Vip 2020 entrerà per la prima volta Selvaggia Roma. Ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex protagonista di Temptation Island, è stata a lungo fidanzata con Francesco Chiofalo, detto Lenticchio. Hanno invece rifiutato di prendere parte alla quinta edizione i fratelli Luca e Gianmarco Onestini, Ignazio Moser e Andrea Damante.