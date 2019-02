Stefano Bettarini all’Isola, Nicoletta non trattiene le lacrime: “Mi manca”

Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi: a Mattino 5 Nicoletta Larini non trattiene le lacrime

L’arrivo di Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi sembra aver portato un’aria di allegria in Honduras. Il naufrago riesce, infatti, a pescare senza troppe difficoltà e a strappare qualche risata ai suoi compagni. Tutti sembrano apprezzare il comportamento dell’ex marito di Simona Ventura e tra questi anche Nicoletta Larini, che a casa lo attende a braccia aperte. La giovane, ospite a Mattino 5, non riesce a trattenere le lacrime. Il tutto accade quando lei stessa ammette di fidarsi profondamente di Stefano, soprattutto dopo una particolare dichiarazione fatta da lui prima della sua partenza. Federica Panicucci le chiede di rivelare quali parole ha riservato per lei Bettarini, ma ecco che non riesce a parlare a causa dell’emozione. Nicoletta confessa di non riuscire a non emozionarsi. Mentre i suoi occhi iniziano a diventare lucidi, la Larini rivela di non riuscire neppure a parlare. La conduttrice ci tiene a precisare che queste sue lacrime sono ovviamente di felicità.

Nicoletta Larini, la dichiarazione d’amore per Stefano Bettarini a Mattino 5

“Ora mi emoziono, mi manca tantissimo. Il nostro è un amore talmente forte che non saprei spiegarlo”, dichiara Nicoletta, che non riesce a trattenere le lacrime. Lei stessa spiega: “Io piango perché lo amo talmente tanto..”. Una bellissima dichiarazione d’amore quella che Larini fa questa mattina a Bettarini, che nel frattempo sembra essersi integrato nel gruppo. Qualcuno cerca anche di stuzzicare Nicoletta, facendo presente che il cast è composto da diverse donne. Ma ormai, la giova si mostra sicura dell’amore che la lega a Stefano, tanto da non temere alcuna sua mossa sbagliata. Anzi, la Larini sostiene completamente Bettarini in questa nuova esperienza.

Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi: Nicoletta Larini orgogliosa del naufrago

Nicoletta è orgogliosa del percorso che Stefano già sta portando avanti in questi primi giorni di avventura. La Larini è convinta, come già aveva dichiarato qualche giorno fa, che Bettarini possa arrivare fino in fondo. La sua presenza in Honduras sta portando una ventata di aria nuova e Nicoletta fa notare come riesca anche a creare delle situazioni piacevoli, senza avere troppi problemi.