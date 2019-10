Stefano e Belen ai tropici, per Santiago un papà d’eccezione: ecco chi è

Stefano De Martino e Belen Rodriguez alle Maldive, per Santiago un papà d’eccezione: ecco chi è che si sta prendendo cura di lui

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, dopo le fatiche televisive (lui è stato impegnato con le registrazioni di Stasera tutto è possibile, lei con quelle di Tu Sì Que Vales), sono partiti alla volta delle Maldive, concedendosi una vacanza tropicale e romantica, tutt’ora in corso. E Santiago? Il loro frutto d’amore stavolta non c’è ed è rimasto a Milano. Ma niente paura: l’affetto non gli manca. A coccolarlo c’è tutto il ‘clan Rodriguez’. In particolare, nelle ultime ore, a vestire i panni del ‘papà d’eccezione’ è stato il fratello di Belen, Jeremias che ha scorrazzato in giro per Milano il nipotino.

A spasso per Milano: Jeremias veste i panni del papà per un giorno

In queste ore l’ex gieffino ha preso sotto la sua ala protettrice il nipotino Santiago, come lui stesso ha mostrato con una serie di Stories Instagram. Prima ha giocato con lui tra le mura di casa, poi lo ha portato a fare una passeggiata nel centro di Milano. Insomma, seppur per poco, Jere ha vestito i panni del ‘papà’. Nel frattempo continua a tenere banco la sua situazione sentimentale. La sua storia con Soleil Sorgè dovrebbe essere naufragata qualche settimana fa. Il condizionale è d’obbligo visto che la notizia non è mai stata confermata dai diretti interessati. Tuttavia lo strappo dovrebbe essere avvenuto, anche perché i due non sono più apparsi insieme da quando è trapelata la news.

Stefano e Belen alle Maldive: la coppia alloggia in un resort 5 stelle extra lusso

Per la fuga romantica ai tropici Stefano e Belen pare che non abbiano voluto farsi mancare nulla. La scelta dell’alloggio è ricaduta sul Baglioni Resort Maldive, una struttura ricettiva 5 stelle extra lusso. Il prezzo per singola notte si aggira attorno ai 1000 euro (prezzo base). Insomma, l’argentina e il danzatore napoletano non hanno badato a spese. Beati loro e viva l’amore!