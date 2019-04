De Martino vuota il sacco su Belen? Commenta il bacio a Napoli e la fede

Stefano e Belen, il bacio a Napoli? Il ballerino e conduttore di Made in Sud protagonista di uno sketch

Stefano e Belen, continua il gossip a Made in Sud. Il comico Peppe Iodice prende di nuovo il conduttore come protagonista della sua performance. Al centro della discussione ancora la fede nuziale che Stefano ha messo al dito sfoggiandola in tutti i programma tv in cui appare (anche a Domenica In, Mara Venier l’ha notata, ndr.) ma si parla soprattutto dei baci che i due si sono scambiati a Napoli durante l’ormai famosissimo weekend in quel della città partenopea. Nonostante la conferma di Jeremias, fratello della showgirl argentina, Stefano fa finta di niente e non risponde nemmeno alle provocazioni scherzose del comico. “Hai ritrovato la fede“, ha commentato Peppe Iodice, incitando i cameraman ad inquadrare la fede al dito di Stefano. “Ti hanno visto sui giornali, in un bed and breakfast, che con tutti i soldi che avete tu e Belen.. che avarizia! Ti hanno visto che ti davi un bacetto…“, e Stefano ha risposto: “Eh un bacetto!“. De Martino non si sbottona e non rivela niente più di quello che già sappiamo.

Belen e Stefano: incontro con la famiglia Rodriguez. Lo sketch comico con la mamma di Belen

Stefano e lo sketch con protagonista la mamma Veronica Cozzani. E no, la mamma della showgirl non era presente in trasmissione ma Peppe Iodice ha voluto prendere la balla al balzo per spiegare cosa penseranno i genitori della Rodriguez di tutta questa situazione. “Prima te la prendi, e poi me la ridai“, ha commentato il comico, Stefano ancora in silenzio. De Martino infatti non ha fatto menzione alla storia con Belen, né confermando né smentendo. Che i due aspettino di dare l’esclusiva a Barbara d’Urso, il conduttore di Made in Sud non ci pensa minimamente: “Ma per carità! Chi ci pensa proprio!“.

Stefano De Martino e lo sketch con Fatima Trotta: a Made in Sud si parla ancora di Belen Rodriguez

Il nome di Belen aleggia senza sosta nello studio di Made in Sud. Non solo nello sketch con Peppe Iodice, la bella argentina viene nominata anche in quello con la collega Fatima Trotta. Sul palco viene immaginato un finto matrimonio tra i due conduttori. Alla fine Fatima viene avvertita: “Se Belen lo sapesse…“.