Stefano Accorsi per il sociale: i ricavati del suo show tutti in beneficenza

Stefano Accorsi per il sociale: gli incassi del suo spettacolo andranno tutti in beneficenza

Un incredibile gesto di solidarietà quello di Stefano Accorsi che, impegnato per il momento in teatro, ha deciso di devolvere gli incassi del suo spettacolo alla ricerca contro il tumore. A dare l’annuncio è stato l’attore stesso tramite il suo profilo Instagram, dopo aver condiviso con i suoi follower alcune foto di lui sul palcoscenico. “Giocando con Orlando” così si chiama lo show che lo vede protagonista al Teatro Franco Parenti di Milano. Un adattamento teatrale liberamente tratto da l’Orlando Furioso, poema scritto da Ludovico Ariosto e pubblicato per la prima volta nel 1516. Una versione moderna di una storia che tutti conoscono e che, anche solo per l’iniziativa benefica, merita sicuramente di essere vista.

“Teatro Franco Parenti (Milano, ndr). Domenica 17 febbraio h 19 replica straordinaria di beneficenza. L’incasso verrà devoluto al dipartimento di oncologia medica ed ematologica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei tumori diretto dal Prof. F. De Braud per sostenere la ricerca sulle patologie oncologiche” ha scritto Stefano Accorsi su Instagram. Ad essere doluti in beneficenza, dunque, non saranno gli incassi di tutti gli spettacoli di “Giocando con Orlando” fatti fino ad ora. I ricavi dello show che andranno a finanziare la ricerca contro le patologie oncologiche, come spiegato, saranno quelli relativi alla replica straordinaria dell’opera.

