Stefano Accorsi, quarto figlio in arrivo: la moglie Bianca di nuovo incinta

Stefano Accorsi e la moglie Bianca Vitali: quarto figlio in arrivo

Stefano Accorsi allarga la famiglia. Il noto attore bolognese, classe 1971, sta per diventare padre per la quarta volta. Il Premio David di Donatello ha infatti annunciato sui social network che la moglie Bianca Vitali è incinta. Per la modella nonché figlia di Aldo Vitali, giornalista e direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, si tratta del secondo bambino dopo Lorenzo, nato nel 2017. Per Accorsi è invece il quarto: dall’ex compagna, l’ex modella oggi attrice francese Laetitia Casta ha avuto Orlando, che oggi ha 14 anni, e Athena, che ne ha 11. Stefano, visto di recente nel film di Ferzan Ozpetek La dea fortuna, ha dato l’annuncio del nuovo bebè in arrivo su Instagram, con un tenero scatto che mostra il pancione della moglie (foto in basso).

La famiglia allargata di Stefano Accorsi e Bianca Vitali

Stefano Accorsi non ha fornito ulteriori dettagli sulla nuova gravidanza della moglie Bianca Vitali. L’interprete si è limitato a svelare che tutti i suoi figli sono in attesa di questo nuovo fratellino o sorellina. La famiglia allargata di Accorsi funziona alla grande e i figli avuti da Leatitia Casta hanno instaurato subito un ottimo legame con la moglie del padre. Guardando la dimensione del pancino di Bianca è probabile che il parto sia previsto tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Bianca Vitali: la moglie di Stefano Accorsi è un’ex modella

Bianca Vitali, classe 1991, è una modella. Ha conosciuto Stefano Accorsi nel 2013, sul set della serie tv Sky 1992 dove ha recitato un piccolo ruolo. Per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine e il matrimonio è arrivato nel 2015. Sia per Stefano sia per Bianca è stata la prima volta: nonostante la lunga relazione e due figli insieme Accorsi non ha mai sposato l’ex compagna Laetitia Casta. Anche quest’ultima si è sposata di recente: nel 2017 è convolata a nozze con l’attore Louis Garrel.