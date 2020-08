Stefano Accorsi e Bianca Vitali, è nato il loro secondo figlio: l’annuncio

Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno annunciato l’arrivo di Alberto, il loro secondo figlio. La notizia l’ha data lo stesso attore 49enne, attraverso un post su Instagram in cui si è ritratto con la moglie e il neonato (non ripreso in viso, qui sotto) in ospedale, poche ore dopo il parto. “Benvenuto Alberto”, le parole del divo bolognese che è diventato papà per la quarta volta (ha anche due frutti d’amore nati dalla precedente relazione con Laetitia Casta). Il post è stato preso d’assalto da fan e colleghi del mondo del cinema (tra i quali l’attore Edoardo Leo e il regista Ferzan Ozpetek), che a migliaia hanno piazzato like e rilasciato commenti di congratulazioni e in bocca al lupo.

Stefano Accorsi papà per la quarta volta: due figli da Bianca Vitali e due da Laetitia Casta

L’annuncio della seconda gravidanza di Bianca è arrivato lo scorso giugno, più precisamente il 7. Anche in quell’occasione Stefano si era affidato al social del momento, Instagram, ritraendo il pancione della moglie e ricevendo una miriade di reazioni entusiaste di fan, amici e e colleghi. Come sopra accennato, Accorsi ha avuto tre figli prima di Alberto. Due da Laetitia Casta, con la quale è stato legato sentimentalmente dal 2003 al 2013: il 21 settembre 2006 nasceva il primogenito, Orlando, mentre il 29 agosto 2009 la secondogenita, Athena. Dalla moglie Bianca, che è la figlia del giornalista Aldo Vitali (direttore di Tv Sorrisi e Canzoni), ha avuto Lorenzo, venuto alla luce il 21 aprile 2017, e poche ore fa Alberto.

La storia tra Stefano Accorsi e Bianca Vitali: l’amore è scoccato sul set di 1992

La storia tra Accorsi e Bianca, modella e attrice classe 1991, è iniziata nel 2013. I due, che hanno esattamente 20 anni di differenza, si sono conosciuti sul set della serie Tv 1992, nella quale la Vitali aveva un piccolo ruolo. L’unione ha poi trovato piena conferma il 24 novembre 2015, quando è stato celebrato il matrimonio a Borgonovo Val Tidone. Curioso notare come il ‘neo arrivo’ Alberto sia nato il 28 agosto 2020, soltanto un giorno prima rispetto alla figlia di Accorsi Athena, che è venuta alla luce il 29 agosto 2009.