Stefania Sandrelli: “Ho bisogno di lavorare”, l’attrice provata oggi rettifica

Stefania Sandrelli oggi a Domenica In rettifica le sue passate dichiarazioni sul lavoro: l’attrice è stata travisata

Stefania Sandrelli a Domenica In appare molto provata su una situazione che si è creata a causa di una sua intervista rilasciata a La Repubblica. Scendendo nel dettaglio, l’attrice spiega a Mara Venier di aver dichiarato, in queste settimane, di essere in difficoltà, poiché non sta lavorando. La maggior parte degli italiani si ritrova nella sua stessa condizione e oggi ci tiene a specificare che il suo non era un modo per lamentarsi della situazione. L’attrice rivela che, nel momento in cui ha rilasciato questa intervista, stava molto giù. Nonostante ciò, è riuscita a essere molto diretta. Ma alcune sue dichiarazioni sarebbero state travisate e ora l’attrice ci tiene a svelare cosa realmente avrebbe voluto dichiarare nel corso di questa intervista. La Sandrelli, mentre dà queste spiegazioni, appare comunque abbastanza provata. Probabilmente questa situazione l’ha un po’ destabilizzata!

Stefania Sandrelli ammette di essere stata travisata in queste settimane

“È stato travisato, è stato ricamato malamente. È passato che io quasi mi lamentassi, invece stavo difendendo e dando voce a colleghi che sono in gravissime condizioni”, dichiara oggi la Sandrelli in diretta a Domenica In. La conduttrice ascolta questo piccolo sfogo dell’attrice e le permette di continuare: “Devo lavorare per vivere in tutti i sensi, ma più che altro il lavoro fa talmente parte della mia vita che è la mia vita punto. Devo lavorare per vivere, ma il lavoro è la mia vita”. Questa è la spiegazione che l’attrice dà alle sue passate dichiarazioni. In particolare, la Sandrelli si riferisce a queste sue parole: “Ho bisogno di lavorare per vivere. Ho due, ma proprio due, risparmi per la vecchiaia”.

Stefania Sandrelli spiega la verità sulle sue dichiarazioni sul lavoro

Oggi la Sandrelli riesce così a spiegare la verità sulle dichiarazioni, di qualche settimana fa, riguardanti il lavoro. Sono diversi i personaggi pubblici che, in questo periodo, non possono fare a meno di pensare al futuro. La stessa Sandrelli fa notare che il loro settore sarà, probabilmente, l’ultimo a ripartire. Nel frattempo, Flavio Insinna a Domenica In rivela le ultime novità sulle nuove puntate de L’Eredità.