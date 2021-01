Stefania Sandrelli, la storia con Gino Paoli: tradimenti e scenate di gelosia

Il programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, ha ospitato Stefania Sandrelli. L’attrice si è raccontata a cuore aperto, dalla sua carriera ai suoi amori, con particolare riferimento alla relazione avuta con Gino Paoli.

Per la prima volta dall’inizio del programma del daytime di Rai Uno, la conduttrice è andata in onda in diretta dalla sua abitazione a causa della sua positività al Covid-19. In studio, i suoi “affetti stabili” Gigi Marzullo, Gigliola Cinquetti e Massimiliano Rosolino e la prima ospite di puntata, Stefania Sandrelli. L’attrice toscana ha percorso insieme alla Bortone la sua carriera artistica partita con il grande successo di Divorzio all’italiana al fianco di Marcello Mastroianni.

Per poi giungere alla sua vita privata e all’amore vissuto insieme al cantautore Gino Paoli da cui ha avuto la figlia, l’attrice Amanda Sandrelli. Con l’artista fu una passione travolgente nata negli anni ’60. La Sandrelli era una sua fan e le piaceva tutto di lui. “Mi piaceva molto fuori e dentro. Io l’ho conosciuto che cantava La gatta e mi sono innamorata della canzone, di lui, di tutto: era proprio bellino, tutto carino al posto suo, vestito e svestito“.

La loro fu una storia inizialmente travagliata: lei minorenne, lui adulto e già sposato. Ma il sentimento sbocciò ugualmente e li vide insieme per alcuni anni, tanto che nel 1964 nacque la loro prima e unica figlia Amanda Sandrelli. Riguardo alla loro crisi e separazione, l’attrice ha ammesso si aver subìto un tradimento ma di essersi anche dopo “vendicata”.

Il racconto della sua storia d’amore con il cantautore friulano è poi continuato con la narrazione di un aneddoto particolare. Poco prima dell’effettiva crisi che li portò a lasciarsi, la Sandrelli scoprì un tradimento e si vendicò distruggendo la casa dell’artista. “Avevo trovato della sabbia nel letto e non era la mia e lui, zitto, si è fatto rompere tutto“. A quel punto la Bortone ha voluto approfondire il racconto e ha chiesto all’attrice se avesse poi perdonato Paoli.

“I tradimenti si possono perdonare, ma lui non ha mai confessato“. Ma la rivelazione più importante è sopraggiunta subito dopo. Qualche tempo più tardi, il tradimento avvenne anche da parte dell’attrice che si prese le proprie responsabilità confessando tutto. A quel punto Paoli reagì male e questo fu uno dei motivi che portò alla loro rottura definitiva.