Stefania Orlando,’Inaspettata carezza’ dopo gli insulti: dolce lettera

Stefania Orlando è reduce dall’esperienza del Grande Fratello che l’ha fatta tornare una delle protagoniste del gossip. La conduttrice più volte è stata tirata in ballo per il fatto di aver abbandonato l’idea di diventare mamma e proprio qualche giorno fa degli haters le hanno scritto un commento di cattivo gusto al riguardo. Sulla questione l’ex gieffina ha sempre cercato di restare in silenzio fino ad oggi che, invece, ha tenuto a ringraziare la mamma di Tommaso Franchi che le ha dedicato una lettera davvero speciale.

La lettera della mamma di Tommaso Franchi

Tommaso Franchi e Stefania Orlando hanno legato molto all’interno della casa del Grande Fratello. Oggi entrambi sono usciti dal gioco ma continuano ad essere molto vicini tanto che la mamma dell’ex gieffino non ha perso occasione di difendere a cuore aperto la conduttrice dopo essere stata attaccata da alcuni followers per non essere diventata genitore.

La signora Ginevra ha scritto una lettera all’ex concorrente attraverso cui ha espresso tutta la sua stima nei confronti della Orlando, affermando di considerarla una donna strepitosa alla quale non manca la dolcezza, tenerezza e generosità nell’aiutare gli altri. Secondo quanto raccontato dalla mamma di Tommaso, il contatto che il figlio ha avuto con l’amica Stefania è stato maggiore rispetto a quello che ha avuto con la nonna. “Non ho mai avuto quella mano sul braccio che tante volte ho visto Stefania appoggiare su quello di Tommaso mentre lo ascoltava, sguardi lunghi e pieni di intesa a tavola, parole di incoraggiamento sempre nel momento giusto. – ha affermato – Quella condivisione quotidiana fatta di attenzioni, affetto e considerazione”.

E poi ancora tutte le volte in cui l’ex gieffina ha supportato e sostenuto le ragazze nella casa. Tali gesti non sono mai scontati e l’attacco che la Orlando ha subito da parte dei followers, secondo la signora Ginevra, deve fare riflettere sul tema dell’amore e il senso di maternità che spesso è molto più profondo della fisicità stessa.

Stefania Orlando ringrazia

Le parole della mamma di Tommaso Franchi hanno commosso Stefania Orlando che dopo aver ricevuto la lettera non ha perso occasione di ringraziare la signora Ginevra. In una storia sui social ha affermato che quel pensiero le ha fatto bene al cuore ed è stata per lei una carezza inaspettata.

Si augura di poter conoscere dal vivo il prima possibile la madre del suo caro amico con il quale ha legato molto ed ora possiede una bella amicizia.

L’attacco sui social

Ancora una volta i social si sono rivelati nocivi a causa di una serie di commenti che hanno visto nel mirino la conduttrice Stefania Orlando. L’ex gieffina è stata insultata in modo pesante sul fatto di non essere diventata mamma. Nello specifico, alcuni fans di Zeudi su X hanno scritto che l’unica cosa bella è che la Orlando non potrà mai sentire l’odore della pelle di un figlio.

Tali parole hanno lasciato perplessi altri utenti che hanno preso le difese dell’ex gieffina e allo stesso modo la diretta interessata che non si è mai tirata indietro ed ha sempre accettato le critiche a testa alta.