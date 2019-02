Stefania Orlando a Vieni da Me: “Il mio ex Roncato? Non abbiamo rapporti”

Stefania Orlando a cuore aperto a Vieni da Me

Stefania Orlando è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, durante la puntata di giovedì 28 febbraio. La showgirl si è raccontata a cuore aperto, parlando del suo passato e del rapporto con il futuro marito Simone. Dichiarazioni inaspettate quelle che la Orlando ha fatto alla conduttrice. In particolare, ha ricordato alcuni dettagli del suo passato sentimentale: “Ho avuto una storia con un uomo sposato quando ero molto giovane. Fu lui a dirmi che aveva una moglie dopo un mese che stavamo insieme. E’ durata circa un anno, ma oggi non lo farei mai“. Oggi, infatti, Stefania è in procinto di sposarsi con il suo Simone. Il fidanzato e tra pochi mesi suo marito ha nove anni meno di lei: “La differenza d’età non mi spaventa più. Anzi, a volte, è lui quello più maturo tra i due“. Un matrimonio che celebreranno sulla spiaggia di Fregene. Un matrimonio molto diverso rispetto a quello con Andrea Roncato, in una recente un’intervista a Nuovo Tv Stefania ha tracciato le differenze tra i due matrimoni, sottolineando la sua crescita avvenuta nel corso del tempo. “Con Andrea era un amore più acerbo rispetto a quello che oggi provo per Simone, che è più consapevole. Con Roncato c’erano venti anni di differenza e quindi avevo anche una sorta di timore reverenziale. Verso Simone, invece, nutro una grande fiducia: cosa che non avevo nei confronti di Andrea“, così aveva dichiarato.

Stefania Orlando e Andrea Roncato: i loro rapporti oggi

In che rapporti sono oggi Stefania e Andrea Roncato? A raccontarlo la stessa Orlando. “Oggi non ho più alcun tipo di problema. Non temo neanche il tradimento perché non credo che Simone possa tradirmi perché, oltre ad essere molto innamorati, siamo anche molto complici”. Poi chiarisce: “Non ci sono rapporti tra me e il mio ex Andrea Roncato. Abbiamo avuto un ottimo rapporto. La frase che lui diceva sempre che sono stata la migliore dell’ex moglie, mi faceva molto piacere. Dopo la nostra separazione abbiamo avuto un rapporto meraviglioso: lui era un amico e un grande complice. Siamo usciti con i nostri rispettivi partner“.

Stefania Orlando delusa da Andrea Roncato?

Sembra che la Orlando sia delusa dall’ex marito. Nonostante non abbia più nessun tipo di rapporto con lui, la showgirl si aspettava di essere invitata al suo compleanno di 70 anni: “Lui ha festeggiato i 70 anni e non sono stata invitata, ma non sono arrabbiata. Sono solo un po’ delusa“.