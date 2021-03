Sono passati quindici giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 5 e i concorrenti continuano a essere sotto i riflettori. Oggi Stefania Orlando ha fatto luce su qualche questione che l’ha coinvolta negli ultimi giorni, ma prima di parlare di questo ha parlato di Tommaso Zorzi. Il vincitore e suo amico ha debuttato ieri sera nei panni di opinionista all’Isola dei famosi, un debutto promosso da tutti e apprezzato altrettanto. Stefania ha fatto il tifo per lui, lo ha visto a suo agio e secondo lei potrebbe anche condurre un suo programma. Ma è del parere che sia meglio fare le cose con calma, passo dopo passo. Ciò non toglie che Tommaso sia stato all’altezza ieri sera all’Isola.

Questo ha rivelato a Fanpage, a cui ha pure confidato che sarà ospite dello show sul Web di Zorzi legato all’Isola: “So che avrà questo impegno e credo che parteciperò come ospite in una puntata. Se mi invita, sarò felicissima di andare”. A proposito di Maria Teresa Ruta, invece, ha chiarito che non si sono ancora sentite da quando è fuori dalla Casa. Pensa che potrebbe essere successo perché ha bisogno di un periodo di detox da ciò che è successo. A chi le dice che basterebbe una telefonata lei risponde che entrambe potrebbero telefonare l’altra, quindi potrebbe pure chiamarla Maria Teresa insomma. Quindi ha spiegato:

“Evidentemente nessuna delle due ha ancora sentito l’esigenza di farla. Non ho nulla contro di lei. Ci sono state delle cose che ho letto che posso non avere condiviso, ma questo non significa che vanificheranno il rapporto che abbiamo avuto. Ci risentiremo sicuramente, magari in un momento in cui saremo più serene e predisposte a risentirci”

Negli ultimi giorni Stefania si è vista protagonista di diversi scontri social. Il più recente è quello con Samantha De Grenet a proposito del “ti uccido” rispuntato a Live Non è la d’Urso. La Orlando ha chiarito che voleva semplicemente mettere i puntini sulle “i” pubblicando il video, visto che Samantha aveva affermato cose non corrispondenti alla realtà. Ma non intendeva riaccendere lo scontro con lei né scatenare un’ondata di odio contro l’ex Vippona. E con Rosalinda Cannavò invece, cosa è successo? Ebbene, Stefania pensa che il commento sotto al post di Andrea Zenga non fosse per lei. Quindi è tranquilla su questo punto.

Infine le hanno chiesto come mai ha cancellato il commento sotto la foto di Giulia e Pierpaolo su Instagram. Si era complimentata con loro, era un commento positivo insomma, quindi perché eliminarlo? Stefania ha spiegato di averlo fatto per circostanze che non riguardano la coppia. Quando ha pubblicato quel commento hanno iniziato a rispondere così tante persone che le notifiche le hanno impallato il telefono. “Ho deciso di toglierlo così che non mi arrivassero più notifiche. Adesso ho sempre paura di commentare”, ha spiegato. Anche sotto le foto di Zenga e Zorzi ha deciso di non commentare più: “Mi limito a mettere dei cuori e se devo scrivergli qualcosa, lo faccio con un messaggio”.