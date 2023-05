Stefania Orlando torna in tv: quale programma le è stato dato

Novità in vista per Stefania Orlando che dal 14 giugno condurrà un nuovo programma su Real Time. Ecco di cosa si tratta

Buone nuove per Stefania Orlando. La presentatrice e showgirl infatti tornerà a breve sul piccolo schermo con un programma dal titolo “Short your life out – Ogni cosa al suo posto”, che andrà in onda su Real Time a partire da mercoledì 14 giugno in prima serata. Si tratta di un ritorno per Stefania Orlando, che solo pochi mesi fa aveva partecipato a “Questa è casa mia” in qualità di giudice.

Il tema del nuovo programma

Secondo quanto riportato da TvBlog, anche nel caso di “Short your life out” il punto di partenza sarà la casa. In particolare quello che accadrà durante il programma sarà una sorta di decluttering delle abitazioni candidate. Detto in altre parole, si andrà a eliminare dalla casa in oggetto tutti quegli utensili e soprammobili considerati “accessori” e quindi senza una particolare utilità, in eccesso. L’esperimento quindi consisterà nello svuotare queste abitazioni e sistemare tutti gli oggetti all’interno di un magazzino. Qui saranno i proprietari di casa a scegliere definitivamente cosa tenere e cosa invece eliminare dalla loro casa.

Ovviamente Stefania Orlando non sarà sola in questa avventura ma verrà affiancata da un vero e proprio team di esperti che si occuperanno in prima persona dell’operazione di decluttering. Chi saranno i componenti? I nomi sono stati già svelati: Mariapaola, che si occupa già da molti anni della selezione del personale domestico e anche della sua formazione, Elena, una Professional Organizer, e infine Rulof, inventore e professionista del riciclo. Mariapaola, Elena e Rulof si occuperanno ogni settimana di riorganizzare le abitazioni e, se possibile, di ridare nuova vita a oggetti che magari erano stati lasciati nel dimenticatoio dalle famiglie che, nel corso delle settimane, saranno protagoniste del programma. A quanto pare durante la prima puntata vedremo la casa di una famiglia di Figino, in provincia di Como.

La carriera

Stefania Orlando è un volto noto del mondo della televisione italiana. Nel corso della sua carriera è stata conduttrice ma anche cantante e attrice. Ha esordito sul piccolo schermo negli anni ’90: all’epoca svolgeva il ruolo di valletta in alcune trasmissioni popolari come Scommettiamo che…? oppure Si o no?.

La sua carriera però prende il volo nel 1997, quando le fu affidata la conduzione de I fatti vostri, uno dei programmi storici della Rai. La Orlando rimase al timone del programma fino al 2003 e dopo due anni intraprese la carriera di cantante. La showgirl infatti nel 2005 entrò a far parte del gruppo Sex Machine Band e debuttò come solista circa due anni dopo con il singolo Sotto la luna. Stefania Orlando tornò poi in televisione svolgendo diversi ruoli: è stata conduttrice, ospite od opinionista in trasmissioni come Unomattina in famiglia o La vita in diretta. Arrivando ai giorni nostri nel 2020 partecipò alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e nel 2021 entrò nel cast di Tale e Quale Show.