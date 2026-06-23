Stefania Orlando spiazza: “Ecco da quanto non faccio l’amore, sono demisessuale”. Il significato

Tempo di bilanci e riflessioni per Stefania Orlando, alcune dolorose: intervistata dal magazine DiPiù, la conduttrice 59enne romana si è raccontata a cuore aperto, ripercorrendo i momenti cruciali della sua vita privata. Ha alle spalle due matrimoni: uno con Andrea Roncato, uno con Simone Gianlorenzi. La separazione con quest’ultimo l’ha vissuta in modo traumatico in quanto credeva che sarebbe invecchiata con lui. Spazio anche alle confessioni sulla sfera intima: Orlando ha riferito che è quasi un anno che non ha alcun rapporto, aggiungendo che la sua psicologa sostiene che sia “demisessuale“.

Stefania Orlando: la fine traumatica del matrimonio e la “demisessualità”

Oggi la conduttrice afferma di essere felice, serena e piena di entusiasmo, nonostante la solitudine sentimentale non sia facile da affrontare. Gianlorenzi ha deciso di mettere fine al matrimonio e per lei è stata una mazzata dal punto di vista emotivo. “È stato lui a prendere la decisione di lasciarmi. Per me è stato un colpo durissimo, perché io mi vedevo invecchiare accanto a lui. Ero convinta che sarebbe stato il mio compagno per sempre. Quando mi disse che era finita, mi è crollato il mondo addosso”, ha raccontato.

Per ritrovare la serenità perduta ha intrapreso un percorso terapeutico per lavorare su se stessa. Ed è proprio grazie a questa scelta che è riuscita a riemergere dal periodo complesso in cui era piombata. A questo punto della chiacchierata è arrivata una confidenza molto intima: “Io è quasi un anno che non ho rapporti fisici con un uomo – ha dichiarato – La mia psicologa dice che sono demisessuale. Significa che per vivere anche l’intimità ho bisogno di essere coinvolta emotivamente. Non riesco a separare il sentimento dalla sessualità. In pratica, per potere fare l’amore devo essere innamorata”.

Come detto, la storia d’amore con Gianlorenzi ha avuto un epilogo amaro. Prima dell’addio si è però alimentata di tanta passione. Orlando, a tal proposito, ha riportato un aneddoto alquanto singolare: “Una notte l’ho sognato, un sogno piuttosto esplicito, diciamo così. Il giorno dopo lo chiamai e gli dissi ridendo: ‘Sai che stanotte ho sognato che facevamo l’amore?’. Lui rimase in silenzio per un attimo e poi mi rispose: ‘Guarda che io è da mesi che faccio lo stesso sogno, ma ad occhi aperti’”.

Nel 2019 sono state celebrate le nozze. “Con lui ho capito che cosa significa essere una famiglia”, ha sottolineato la 59enne, che è poi passata a parlare del tema della maternità. Lei non ha figli. Motivo? “I bambini semplicemente non sono arrivati. Certo, quando ho conosciuto Simone avevo già quarant’anni, mentre lui ne aveva trentuno. Ma la verità è che né io né lui abbiamo mai sentito davvero l’esigenza di diventare genitori a tutti i costi”, ha confessato.

Il colpo di fulmine con Andrea Roncato

Orlando ha anche ricordato il matrimonio con l’attore Andrea Roncato. Scattò un colpo di fulmine. Inoltre, nel giorno in cui si conobbero, lui incontrò anche suo padre e, tra il serio e il faceto, gli disse: “Sua figlia me la sposo”. E le nozze arrivarono sul serio: il fatidico “sì” fu pronunciato il 23 giugno 1997. La relazione, però, non ebbe un gran futuro e dopo due anni, nel 1999, ci fu la separazione.

“C’erano quasi vent’anni di differenza e probabilmente, con il passare del tempo, quella distanza ha cominciato a farsi sentire”, ha osservato la conduttrice. Oggi con Roncato ha un bel rapporto e guarda al periodo in cui fu sposata con lui come ad un’epoca spensierata e felice. Le ruggini legate alla rottura sono sparite. Se le è divorate il tempo.

Alla soglia dei 60 anni (li compirà a dicembre), Stefania si è definita una donna rinata: “Ho sofferto, ho pianto, mi sono messa in discussione non so quante volte davanti agli amori finiti e ai matrimoni iniziati con le migliori intenzioni e poi naufragati”. “Oggi, però, mi sento rinata. Ho imparato a godermi la mia indipendenza. L’unica cosa è che sono da sola. Io, che ho amato tanto, per il momento sto bene così”, ha concluso.