Stefania Orlando sparita dalla tv? Lei svela cosa c’è dietro questa scelta

Perché Stefania Orlando non è in tv? I fan si pongono spesso questa domanda, soprattutto vedendo altri volti apparire spesso e volentieri nei vari salotti televisivi. Da Barbara d’Urso per esempio c’è il via vai degli ex protagonisti del GF Vip, anche se non ci sono proprio tutti. Stefania è stata ospite una sola volta a Live Non è la d’Urso, un’intervista insieme al marito Simone sul divanetto bianco insieme alla conduttrice. Non ha affrontato le sfere e ha tagliato corto quando Barbara ha provato a parlare del fratello che era stato in tv a parlare di lei, e a fare insinuazioni. Stefania ha chiarito in quella occasione di voler parlare in privato col fratello, con cui non ha alcuni tipo di problema.

Insomma, era chiaro già allora che alla Orlando non andasse molto di lavare i panni sporchi in televisione né di dare modo di ricamarci su. Ha difeso la sua famiglia, ma non ha neanche partecipato a dei talk. Ha realizzato anche una bella intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, poi il nulla. Stefania Orlando è sparita dalla tv, secondo qualcuno. I fan la vorrebbero vedere di più, qualcuno invece ha iniziato a fare insinuazioni. Per esempio che i programmi non la chiamino. Ma possibile che la terza classificata e uno dei personaggi più forti e amati dell’edizione venga snobbata dalla tv? No, non è possibile e infatti Stefania stamattina ha messo in chiaro le cose. Ha deciso di fare chiarezza per tranquillizzare le sue Viperelle. Quindi ha spiegato che è una sua scelta:

“Volevo dirvi che è anche una mia scelta quella di non andare nei programmi, perché ho bisogno di stare un po’ per fatti miei. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto”

Stefania è sicura che succederanno tante cose belle e che bisogna solo pazientare un po’. Si sta dedicando alla musica, ha inciso una nuova canzone in questi giorni ed è pronta ad accogliere ciò che la attende. Ha chiesto ai fan di continuare a sostenerla, con positività e affetto come sempre. Ha concluso il discorso dicendo che la fretta è cattiva consigliera, lasciando intendere di voler valutare bene ogni proposta per evitare di bruciarsi questa grande occasione ed enorme visibilità avuta grazie al GF Vip.